Vatikan odobrio transplantaciju životinjskih organa kod ljudi pod jednim uslovom

Vatikan je saopštio da katolici mogu da se podvrgnu transplantaciji životinjskih tkiva i organa radi liječenja, potvrđujući da za takve medicinske procedure ne postoje vjerske prepreke.

U dokumentu od 88 strana, kojim se utvrđuju etičke smjernice, navodi se da Katolička crkva nema primedbe na takve zahvate, pod uslovom da se sprovode u skladu sa najboljom medicinskom praksom i bez okrutnog postupanja prema životinjama.

„Katolička teologija nema prepreke, na vjerskoj ili ritualnoj osnovi, za korišćenje bilo koje životinje kao izvora organa, tkiva ili ćelija za transplantaciju ljudima“, navodi se u dokumentu.

Riječ je o ksenotransplantaciji, odnosno presađivanju organa i tkiva između različitih vrsta, oblasti koja posljednjih godina bilježi napredak zahvaljujući razvoju genetski modifikovanih organa, posebno kod svinja i goveda.

Vatikan je još 2001. godine dao načelno odobrenje za ovakve procedure, dok su konkretni medicinski rezultati i dalje ograničeni - prva transplantacija bubrega sa svinje na čovjeka izvedena je u SAD 2024. godine. Ljekari upozoravaju pacijente i suočavaju ih sa svim rizicima, uključujući mogućnost odbacivanja organa i prenos infekcija, prenosi Independent.

Odluka Vatikana dolazi u trenutku kada medicina traži nova riješenja za hronični nedostatak donorskih organa, ali i otvara dodatna etička pitanja o granicama savremenih biomedicinskih tehnologija.

(sputnik srbija)