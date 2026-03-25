Trampov mirovni plan za Iran srušio cijene nafte

Cijena nafte pale su u srijedu za gotovo šest odsto, dok su azijske dionice zabilježile rast, podstaknute izvještajima da je Donald Tramp poslao Iranu mirovni plan.

Pad cijena nafte i rast na berzama

Barel sirove nafte Brent pojeftinio je za 5,92 odsto na 98,30 dolara oko 00:30 sati po GMT-u (GMT). Cijena referentne američke nafte, Vest Teksas intermidijet (West Texas Intermediate), pala je za 5,01 odsto na 87,72 dolara.

Na azijskim tržištima Trampove tvrdnje podstakle su optimizam. Tokijski indeks Nikei 225 (Nikkei 225) u ranom trgovanju porastao je za 2,8 odsto, a južnokorejski Kospi (KOSPI) za 3,1 odsto. Hongkonški Hang Seng (Hang Seng) zabilježio je rast od 1,2 odsto, dok je Šangaj kompozit indeks (Shanghai Composite Index) bio viši za 0,9 odsto. Rast su zabilježile i druge berze u regionu: australijski S&P/ASX 200 (S&P/ASX 200) popeo se za 2,2 odsto, a tajvanski Tajeks (TAIEX) za 3 odsto.

Američki plan u 15 tačaka

Do promjena na tržištu došlo je nakon vijesti da su Sjedinjene Američke Države navodno poslale Iranu plan od 15 tačaka za okončanje rata. Vijest je prvi objavio Njujork tajms, koji navodi da je plan dostavljen posredstvom Pakistana.

Prema izvještaju Njujork tajmsa (The New York Times), nije poznato koliko je plan detaljno predstavljen iranskim zvaničnicima. Takođe je nejasno da li je Iran spreman da ga prihvati kao osnovu za početak pregovora.

(Indeks)