Irak zvanično ulazi u rat na stranu Irana

25.03.2026

07:11

Ирак званично улази у рат на страну Ирана
Foto: Printscreen/X

Iračke oružane snage i Irački savjet za nacionalnu sigurnost dali su Snagama narodne mobilizacije (PMF) puno ovlaštenje za odgovaranje na američke i izraelske napade, što praktično predstavlja formalno zeleno svjetlo za ulazak u rat.

Irak je istovremeno pozvao američkog vršioca dužnosti ambasadora zbog udara Sjedinjenih Američkih Država (SAD) na položaje PMF-a, prenosi Istočni front kanal na Telegramu.

Snage narodne mobilizacije (PMF) su paravojni savez sastavljen od desetina milicijskih grupa, od kojih je većina pro-iranski orijentirana. Formalno su integrisane u iračke sigurnosne snage 2016. godine, no operativno ostaju bliže Teheranu nego Bagdadu. Odluka Iračkog savjeta za nacionalnu sigurnost predstavlja značajnu eskalaciju jer Irak dosad nije zvanično odobravao PMF-ove napade na američke trupe, koji su se odvijali bez formalnog državnog pokrića.

војска хрватска

Region

Hrvatski vojnici evakuisani iz Iraka

Sjedinjene Američke Države (SAD) pojačale su udare na Irak 24. marta, ubivši više od 20 osoba usred izvještaja o djelimičnom povlačenju američkih snaga iz zemlje. Snage narodne mobilizacije (PMF) saopštile su da je u napadima poginulo 15 njihovih pripadnika, a cilj je bio komandni štab u zapadnoj provinciji Al-Anbar.

U kasnijem napadu pogođena je rezidencija lidera PMF-a Faliha al-Fajada u Mosulu, koju koristi samo tokom posjeta gradu. Al-Fajad u trenutku udara nije bio prisutan. U odvojenom napadu balističkim raketama u iračkom Kurdistanu poginulo je šest pripadnika snaga Pešmerge. Američki avioni A-10 Vartog zabilježeni su kako mitraljiraju položaje pro-iranskih milicija u blizini Mosula.

Доналд Трамп-120032026

Svijet

Tramp: Pobijedili smo u ratu protiv Irana

PMF, iako formalno integrisan u iračke regularne oružane snage od 2016. godine, uključuje i naoružane frakcije bliske Iranu. Napadi su uslijedili dan nakon što je Irački savjet za nacionalnu sigurnost PMF-u dalo puno ovlaštenje za odmazdu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, čime je Bagdad efektivno uvučen u formalni sukob.

Grad Al-Kamišli na granici Turske i Sirije zabilježio je nezadovoljstvo radom nove vlade. Policija novog režima napustila je grad, ostavljajući područje nesigurnim.

Pročitajte više

Иран фотографијом исмијао Доналда Трампа

Svijet

Iran fotografijom ismijao Donalda Trampa

17 h

0
Ова земља је прва прогласила ванредно енергетско стање због рата у Ирану

Svijet

Ova zemlja je prva proglasila vanredno energetsko stanje zbog rata u Iranu

19 h

0
Хормушки мореуз

Ekonomija

Iran počeo naplaćivati prolaz kroz Hormuški moreuz, cijena paprena

21 h

0
Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Dramatični događaji ─ stručnjaci kažu da je ovo treći svjetski rat

23 h

0

Više iz rubrike

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Neću dozvoliti da EU pljačka Mađare

12 h

0
Малољетник убио двије жене у средњој школи

Svijet

Maloljetnik ubio dvije žene u srednjoj školi

12 h

0
Флорида је од данас центар консалтинга: Pollies 26 окупио око хиљаду учесника

Svijet

Florida je od danas centar konsaltinga: Pollies 26 okupio oko hiljadu učesnika

12 h

0
Срушио се авион у Колумбији

Svijet

Najmanje 69 poginulih u padu vojnog aviona

13 h

0

Jak zemljotres pogodio BiH

Ispovijest hrabre radnice koja je savladala pljačkaša: Ne bojim se, udario me je u glavu

Zanijeli se na groblju! Muškarac potpuno nag, a žena sjedi na spomeniku

Žestok udar na promociju Sarajevske hagade: To je ritual, ne dolazite!

Preminuo legendarni muzičar

