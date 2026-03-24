Florida je od danas centar konsaltinga: Pollies 26 okupio oko hiljadu učesnika

Autor:ATV
24.03.2026
21:59
Komentari:0
Oko hiljadu pojedinaca, ali i kompanija uzelo je učešće na ovogodišnjoj konferenciji "Pollies" na Floridi.
Konferenciju organizuje Američko udruženje političkih konsultanata s ciljem da poveže profesionalce u vođenju komunikacija.
Ona hiljadama učesnika iz cijelog svijeta, među kojima su ove godine i predstavnici ATV-a, nudi mogućnost da prepoznaju dostignuća i podstaknu saradnju među vodećim političkim umovima.
AARC putem ove konferencije podstiče profesionalni napredak, promoviše etičke standarde, te pruža mentorstvo i zastupanje kako bi unaprijedilo budućnost industrije, rukovođenja i liderstva.
Centralni dio događaja je dodjela nagrada "Poli", koje se dodjeljuju za najefikasnije političke reklame i kampanje u toj godini.
Pored nagrada, konferencija pruža značajnu priliku političkim konsultantima, stratezima i stručnjacima za kampanje da se povežu jedni sa drugima, razmijene ideje i uče od svojih kolega.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
59
22
52
22
49
22
45
Trenutno na programu