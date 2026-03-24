Florida je od danas centar konsaltinga: Pollies 26 okupio oko hiljadu učesnika

ATV

24.03.2026

21:59

Полис конференција
Foto: AAPC

Oko hiljadu pojedinaca, ali i kompanija uzelo je učešće na ovogodišnjoj konferenciji "Pollies" na Floridi.

Konferenciju organizuje Američko udruženje političkih konsultanata s ciljem da poveže profesionalce u vođenju komunikacija.

Polis konferencija

Ona hiljadama učesnika iz cijelog svijeta, među kojima su ove godine i predstavnici ATV-a, nudi mogućnost da prepoznaju dostignuća i podstaknu saradnju među vodećim političkim umovima.

ATV na konferenciji Polis

AARC putem ove konferencije podstiče profesionalni napredak, promoviše etičke standarde, te pruža mentorstvo i zastupanje kako bi unaprijedilo budućnost industrije, rukovođenja i liderstva.

Centralni dio događaja je dodjela nagrada "Poli", koje se dodjeljuju za najefikasnije političke reklame i kampanje u toj godini.

Polis konferencija

Pored nagrada, konferencija pruža značajnu priliku političkim konsultantima, stratezima i stručnjacima za kampanje da se povežu jedni sa drugima, razmijene ideje i uče od svojih kolega.

