Maloljetnik ubio dvije žene u srednjoj školi

Petnaestogodišnji učenik ubio je dvije žene u privatnoj srednjoj školi u meksičkoj pokrajini Mičoakan, saopštile su lokalne vlasti.
Jedna od žrtava je bila nastavnica u privatnoj srednjoj školi "Makarenko" u gradu Lasaro Kardenas.
Na mjestu događaja pronađene su dvije žrtve sa više prostrelnih rana, a osumnjičeni je uhapšen.
Mičoakan već dugo važi za jednu od najopasnijih pokrajina u Meksiku i slučajevi iznuda, otmica i drugih kriminalnih aktivnosti su učestali, kao i regrutovanje za kriminalne grupe koje kontrolišu rute trgovine drogom.
(SRNA)
