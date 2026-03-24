Maloljetnik ubio dvije žene u srednjoj školi

Petnaestogodišnji učenik ubio je dvije žene u privatnoj srednjoj školi u meksičkoj pokrajini Mičoakan, saopštile su lokalne vlasti.

Jedna od žrtava je bila nastavnica u privatnoj srednjoj školi "Makarenko" u gradu Lasaro Kardenas.

Na mjestu događaja pronađene su dvije žrtve sa više prostrelnih rana, a osumnjičeni je uhapšen.

Mičoakan već dugo važi za jednu od najopasnijih pokrajina u Meksiku i slučajevi iznuda, otmica i drugih kriminalnih aktivnosti su učestali, kao i regrutovanje za kriminalne grupe koje kontrolišu rute trgovine drogom.

(SRNA)