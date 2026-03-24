Prva tri dana ljetnog računanja vremena su kritična: Evo kako da se lakše prilagodite

Predstojećeg vikenda, u noći između subote i nedjelje, 28. i 29. marta, počinje ljetne računanje vremena, sat se pomjera sa dva na tri sata ujutro. Evo kako da ublažite posljedice ukradenog sata sna.

Proljećni umor već muči mnoge građane, a kada se na njega bude dodao i sat manje sna, to najteže može da bude po ranoranioce i osobe koje već imaju dijagnostikovana kardiovaskularna oboljenja.

Vicevi Vic dana: Kolega, probudite se

Prema riječima dr Radmile Šehić, koja je penziju dočekala u Hitnoj pomoći, statistika pokazuje da je u prva tri dana nakon pomjeranja sata zbog ljetneg računanja vremena povećan broj infarkta i moždanih udara.

Ona za Blic zdravlje navodi da je zdravom organizmu potrebno 4 do 7 dana da se adaptira na ovu promjenu, da su prva tri ključna, a da posljedice mogu da se ublaže nizom mjera s kojima treba početi nedjelju ili bar 3 do 4 dana prije pomjeranja kazaljki.

Uticaj ljetneg računanja vremena na zdravlje

Doktorka Radmila Šehić kaže da je zimsko vrijeme prirodno i da bi najbolje bilo da se ne prelazi na ljetne računanje vremena.

"Na ljetne računanje vremena se prelazi da se napravi duži dan, odnosno da se iskoristi za radnu aktivnost, a da se smanji spavanje. A najnormalnije vrijeme je ovo sad, zimsko. To je ono prirodno, normalno. Sa druge strane, ljetne računanje vremena produži dan, ali skrati san, i to direktno, ali stvarno direktno utiče na zdravlje, na naš biološki sat. Ako se nešto spolja desi kao atak, kao što je pomjeranje sata, onda se remeti i naš biološki sat i bioritam", objašnjava dr Radmila Šehić.

Svijet Najmanje 69 poginulih u padu vojnog aviona

Prva tri dana povećan broj srčanih i moždanih udara

To pokreće mnoge tegobe koje su, na svu sreću, kratkoročne prirode.

"Kod ljudi koji su već zdravstveno ugroženi može da izazove pogoršanje njihovog trenutnog stanja. Raste krvni pritisak i povećava se stres, jer kada se manje spava, makar bili to i penzioneri, to izaziva stres, pošto su i mozak i čitav organizam već navikli na nešto."

"Tako da se, unutar tog perioda, a to važi i za klimatske promjene, bilježi povećan broj srčanog i moždanog infarkta. To se najčešće dešava u prva tri dana unutar tog prilagođavanja", navodi dr Radmila Šehić.

Osobe u najvećem riziku od pomjeranja sata

U najvećem riziku su osobe koje imaju visok krvni pritisak i koje su već registrovane kao srčani bolesnici.

Srbija Patrijarh Porfirije: Bez izuzetka smo se našli u ratnom plamenu

"Srčani koronarni bolesnici koji su preležali šlog, recimo, koji imaju problem sa vratnom i moždanom cirkulacijom, pa osobe koje imaju psihičke probleme. Dakle, ugroženost je moguća prva tri dana, a to su ključni dani za adaptiranje organizma na novonastalo mjerenje vremena", kaže ljekarka.

Promjenu vremena najlakše podnose djeca, mada i kod njih, kako kaže, "može da se primjeti njanjavost".

Simptomi koji se javljaju zbog pomjeranja sata

Ona navodi da gubitak jednog sata sna dovodi do sijaset simptoma, kao što su:

dnevna pospanost,

gubitak koncentracije,

umor koji ne može da se objasni,

razdražljivost,

malaksalost,

osjećaj gubitka ravnoteže uz vrtoglavicu koja je posljedično normalno iritacija centralnog nervnog sistema i svih regulatora u organizmu.

"Čak i gubitak apetita. Jer čovjeku, dok je takav, nije ni do čega, ni do jela, ni do sprovođenja zdravog načina života, a sve to dovodi i do smanjenog kvaliteta radne sposobnosti. Time su naročito ugroženi oni koji su za volanom, znači vozači prije svega, i svi oni koji su ranoranioci", objašnjava dr Radmila Šehić.

Scena Pjevačica bila kod Zorice i Kemiša na večeri: ''Neću o tome - rasplakaće me''

Dodaje da je u tim danima stres vrlo bitan. Pod stresom raste hormon kortizol, koji ubrzava srčani ritam, izaziva nekada i preskakanje srca, a i osobe se trzaju za sve i svašta:

"To je jedna, zaista, vanredna situacija nauštrb hormona radosti. Sve to dođe, kasnije, u red, ali treba prevazići prva tri dana."

Kako prevazići prelazak na ljetne računanje vremena

Prelazak na ljetne računanje vremena i sat manje sna može se prevazići uz prethodnu pripremu, koju treba početi nedjelju dana ranije, ili bar tri do četiri dana prije pomjeranja kazaljki.

"Prije očekivanog pomjeranja sata, nekih 3 do 4 dana, a ko može i nedjelju dana, treba ranije odlaziti u krevet u odnosu na vrijeme u koje se inače spava. Treba leći bar sat vremena ranije nego što se uobičajeno odlazi."

Istovremeno, treba boraviti na dnevnom svjetlu što je duže moguće a ne sjediti u zatvorenom prostoru, u kući. Ako je moguće, na pauzi izaći gdje ima sunca, svjetla, jer ovo sunce nije ono ubodno ljetne, nego prija, podiže raspoloženje, djeluje kao antidepresiv. Svjetlo preko očiju povećava i vitalnost, i smanjuje sve ovo što izaziva prvi atak tog poremećenog bioritma", kaže dr Radmila Šehić.

Republika Srpska Dodik: NATO agresijom učinjena istorijska nepravda

Treba izbjegavati iritantna sredstva kao što su kafa, gazirana i energetska pića – sve ono što iritira i smanjuje unos vitamina.

"Nasuprot tome, treba povećati unos zdravog, svježeg voća i povrća, jer je tako očuvan svaki vitamin i mineral. Kada smo kod hrane, još je važnije preskočiti večernji obrok, da bi san bio lakši, zdraviji, relaksiran. Težak obrok i tokom spavanja angažuje organe varenja i opterećuje metabolizam", savjetuje ljekarka.

Bitan unos vitamina C

Svi vitamini su bitni, ali je najvažniji vitamin C, jer je on taj koji podiže imunitet.

"On je taj koji podiže odbranu organizma protiv djelovanja i infekcije, a u takvom stresu do kakvog dovodi pomjeranje sata i organizmu pada imunitet, pa je podložan infekcijama. Pad imuniteta podrazumijeva slabu odbranu organizma i samim tim je meta za novu virusnu i neke druge infekcije."

"Virusi su uvijek tu prisutni, ne napadaju organizam koji je sa zdravom odbranom, takvu teritoriju oni ne diraju. C vitamin je najsnažniji antioksidans i vrlo važan za podizanje imuniteta, ali ne kao tablete, nego kroz voće, recimo jabuku i povrće", kaže doktorka.

Društvo Uvredljivi grafiti na kasarni "Zaim Imamović": "Smrt Srbima, Bosna Bošnjacima"

Značaj popodnevne dremke

Prema njenim riječima, u ovom periodu dobro je došla i popodnevna dremka od pola sata do sat, nikako duža.

"Popodnevna dremka pomaže ljudima da se opuste, relaksiraju, ali samo u početku svih ovih zbivanja, čisto da se vrati energija i da se nadoknadi izgubljeno vrijeme spavanja, ali vremenom i sam organizam potpuno reguliše bioritam. Osim ako ne doživi komplikacije koje smo već napomenuli, da bi se zdrav organizam, pa čak i starije osobe, adaptirao, potrebno je 4 do 7 dana", kaže dr Radmila Šehić za "Blic zdravlje".