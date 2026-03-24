Nutricionisti preporučuju pet namirnica za jak imunitet i zdrava crijeva

ATV

24.03.2026

15:50

Нутриционисти препоручују пет намирница за јак имунитет и здрава цријева
Najjeftinije i lako dostupne namirnice često su i najkorisnije za imunitet i zdravlje crijeva. Nutricionisti ističu da prebiotici, probiotici, antioksidansi i rezistentni skrob igraju ključnu ulogu u pravilnom radu probavnog sistema, ali i u ukupnom zdravlju organizma.

Osim ishrane, važno je voditi računa i o kvalitetnom snu, hidrataciji i kontroli stresa, jer sve to zajedno utiče na ravnotežu crijevnog mikrobioma.

Kiseli kupus

Crijevni mikrobiom ima važnu ulogu u apsorpciji hranjivih materija i regulaciji brojnih procesa u tijelu. Kiseli kupus je jedan od najboljih prirodnih izvora probiotika – dobrih bakterija koje nastaju fermentacijom.

Sadrži i vlakna koja pomažu probavu i doprinose zdravlju crijeva. Najbolje ga je konzumirati sirovog, kao prilog ili dodatak jelima.

Grah i leća

Iako ih neki izbjegavaju zbog nadutosti, grah i leća su izuzetno bogati vlaknima i d‌jeluju kao prebiotici – hrane korisne bakterije u crijevima.

Банане

Imaju nizak glikemijski indeks, što znači da postepeno oslobađaju energiju i pomažu u regulaciji šećera u krvi. Preporuka je da se uvode postepeno u ishranu.

Krompir

Kada se skuva i ohladi, krompir razvija rezistentni skrob koji ima brojne koristi za zdravlje.

Ovaj oblik skroba ne vari se u tankom crijevu, već fermentira u debelom crijevu, gd‌je hrani dobre bakterije i doprinosi boljoj osjetljivosti na insulin.

Bijela riža

Iako često ima lošu reputaciju, bijela riža može biti korisna – posebno ako se skuva, ohladi i ponovo zagrije.

Taj proces povećava količinu rezistentnog skroba, što pozitivno utiče na crijeva i nivo šećera u krvi.

Kupusnjače

Brokoli, kelj, karfiol, prokulice i ostalo povrće iz ove grupe bogato je vlaknima i spojevima koji sadrže sumpor.

Ove tvari mogu pomoći u smanjenju rizika od određenih bolesti, uključujući rak debelog crijeva. Iako kod nekih osoba mogu izazvati nadutost, i dalje su izuzetno korisne za zdravlje.

Nije samo hrana važna

Zdrava ishrana je temelj, ali ne i jedini faktor dobrog zdravlja crijeva.

Dovoljan unos vode pomaže probavi i održava crijeva funkcionalnim, dok kvalitetan san i kontrola stresa imaju direktan uticaj na mikrobiom.

Kombinacija pravilne ishrane i zdravih životnih navika najbolji je način da očuvate imunitet i dugoročno zdravlje.

(NovostiMagazin)

Зашто је важно у које доба дана једемо банане?

Више од 100 грађана Српске прошле године обољело од туберкулозе, шест преминуло

Имате повишен холестерол? Ево колико јаја је сигурно да поједете на седмичном нивоу

