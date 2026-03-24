Više od 100 građana Srpske prošle godine oboljelo od tuberkuloze, šest preminulo

24.03.2026

Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prošle godine je prijavljeno 113 novooboljelih od tuberkuloze, od kojih je šest preminulo, rečeno je Srni u Institutu, povodom Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze.

Epidemiolog Branka Subotić Radivojac istakla je da ovi podaci govore da tuberkuloza nije iskorijenjena, već se prilagođava savremenim zdravstvenim izazovima i često se javlja u kombinaciji sa drugim oboljenjima.

Radivojčeva je napomenula da je tuberkuloza zarazna bakterijska bolest uzrokovana bacilom tuberkuloze, koji najčešće zahvata pluća, a prenosi se kapljičnim putem iz grla ili pluća osoba.

Od tuberkuloze najčešće obolijevaju osobe u direktnom kontaktu sa oboljelim, oni koji žive u kolektivnim smještajima sa lošim higijenskim uslovima, socijalno ugrožene kategorije stanovništva, djeca i starije osobe.

"Rizik za razbolijevanje je mnogo veći kod starijih osoba i onih sa oslabljenim imunim sistemom", pojasnila je Radivojčeva i dodala da su simptomi kašalj, rijeđe sa ispljuvkom ili krvlju, bol u grudima, slabost, gubitak tjelesne težine, povišena temperatura i noćno znojenje.

Ona je navela da se za liječenje tuberkuloze koriste kombinacije antibiotika /tuberkulostatika/, istakavši da je ova bolest izlječiva pod uslovom da se liječi dovoljno dugo, uz odgovarajuću kombinaciju lijekova i redovnu kontrolu.

Ocijenila je da obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze predstavlja priliku da se još jednom istakne značaj kontinuiranog ulaganja u prevenciju, rano otkrivanje i efikasno liječenje tuberkuloze.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, ukupno 1,23 miliona ljudi umrlo je od tuberkuloze, a 10,7 miliona je oboljelo u 2024. godini. Širom svijeta, tuberkuloza je drugi vodeći infektivni ubica nakon virusa korona.

Uprkos tome što je tuberkuloza izlječiva i može se spriječiti, ova bolest je i dalje prisutna u svim zemljama i starosnim grupama.

Šta se dogodilo juče 15 minuta prije objave Donalda Trampa koja je oborila cijenu nafte?

Naučnici "oživjeli" zamrznut mozak

Kako pametni telefon postaje vaš lični asistent uz Galaxy AI

Imate povišen holesterol? Evo koliko jaja je sigurno da pojedete na sedmičnom nivou

Hrana koja je za organizam štetnija od pušenja: Izbjegavajte je u širokom luku

Ako i dalje pišete spisak na papiru, vaš mozak radi drugačije

