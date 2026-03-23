Zašto žene u PMS-u žude za čokoladom?

23.03.2026

20:14

Mnoge žene primjete da nekoliko dana prije menstruacije teško odole čokoladi, slatkišima ili hrani bogatoj ugljenim hidratima. Novo istraživanje Univerziteta Kemridž pokazuje da ove promjene imaju jasnu biološku i psihološku podlogu.

Hedonistička glad označava potrebu za hranom iz čistog užitka, čak i kada tijelo nije gladno. Tokom menstrualnog ciklusa javljaju se razlike u apetitu i preferencijama hrane, a žene s predmenstrualnim sindromom (PMS) posebno su osjetljive. Simptomi PMS-a uključuju bol, razdražljivost, tjeskobu i promjene apetita, što može ometati svakodnevni život.

Istraživači su pratili 150 mladih žena kroz različite faze ciklusa. Pokazalo se da one sa PMS-om češće osjećaju hedonističku glad, posebno pred menstruaciju, kada je unos kalorija značajno veći. Hormonalne promjene, posebno u nivou estrogena i progesterona, utiču na mozak, raspoloženje i kontrolu apetita, pojačavajući žudnju za hranom.

Autori studije naglašavaju da povećan apetit pred menstruaciju nije znak slabosti ili nedostatka samokontrole.

Razumijevanje ovih obrazaca pomaže kreiranju prehrambenih strategija prilagođenih menstrualnom ciklusu, posebno za žene s PMS-om.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

