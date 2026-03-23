Ništa od obustave: Gađane tri američke baze

23.03.2026

19:49

Ништа од обуставе: Гађане три америчке базе
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je pogodio ciljeve u Izraelu i tri američke vojne baze.

U saopštenju koje je prenijela novinska agencija Tasnim, povezana sa IRGC-om, navodi se da su dronovi gađali ciljeve na "sjeveru, u centru i na jugu" Izraela.

Takođe se tvrdi da su pogođene tri američke vojne baze: Ali al Salem u Kuvajtu, jedna u Al-Hardžu u Saudijskoj Arabiji i Al Dafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Izraelska vojska, kao ni Kuvajt, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, za sada nisu potvrdili ove tvrdnje IRGC-a.

Tramp naredio obustavu napada

Vojni udari na iransku energetsku infrastrukturu odgađaju za pet dana zbog "vrlo dobrih i produktivnih razgovora" s Teheranom, rekao je Američki predsjednik Donald Tramp.

Tramp je istakao da su SAD i Iran u protekla dva dana vodili detaljne pregovore o potpunom rješavanju sukoba na Bliskom istoku.

"Zadovoljstvo mi je izvijestiti da su Sjedinjene Američke Države i država Iran tokom posljednja dva dana vodili vrlo dobre i produktivne razgovore u vezi sa potpunim rješavanjem naših neprijateljstava na Bliskom istoku", napisao je Tramp na mreži Truth Social.

Dalje je pojasnio zbog čega je odlučio obustaviti prethodno najavljene napade:

"Na osnovu tona i pravca ovih dubokih, detaljnih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom sedmice, dao sam instrukcije Ministarstvu rata da odgodi sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana, pod uslovom da tekući sastanci budu uspješni", dodao je.

Ova petodnevna odgoda dolazi nakon što je Tramp prvobitno dao Iranu 48 sati da deblokira Hormuški moreuz, ključni plovni put za svjetsku naftu.

