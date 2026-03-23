Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: U letjelici bilo 110 vojnika?

23.03.2026
17:37
Vojni transportni avion tipa „Herkules“, koji pripada kolumbijskom ratnom vazduhoplovstvu, srušio se u blizini Puerto Leguizama, u departmanu Putumajo, a prema informacijama Blu radija, u avionu je trebalo da bude oko 110 vojnika, ali još nema zvaničnih podataka!
Nesreća se dogodila u ruralnom području na jugozapadu zemlje, a potvrdu o padu letjelice dao je ministar odbrane, penzionisani general Pedro Sančez.
Ministar Sančez je izjavio da se pad dogodio ubrzo nakon polijetanja, dok su vojne jedinice već uspjele da stignu na mjesto tragedije.
Ipak, zvaničnik je naglasio da tačan broj žrtava, kao ni uzroci pada aviona, još uvijek nisu precizno utvrđeni.
„Aktivirani su svi protokoli za pomoć žrtvama i njihovim porodicama, a pokrenuta je i zvanična istraga o incidentu“, poručio je ministar.
Sančez je uputio najiskrenije saučešće porodicama nastradalih i apelovao na javnost da se suzdrži od spekulacija iz poštovanja prema njihovom bolu.
On je ovaj događaj opisao kao izuzetno bolan trenutak za cijelu zemlju, dodajući da su misli i molitve nacije uz pogođene porodice, prenosi Kurir.
🚨 BREAKING: A Colombian Air Force Hercules transport aircraft has crashed in Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, shortly after takeoff, with around 100 military personnel reportedly aboard as two full pelotons were being transported. Rescue and emergency operations are… pic.twitter.com/Xu4jzxSBll— Mossad Commentary (@MOSSADil) March 23, 2026
