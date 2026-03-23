Logo
Large banner

Orban uputio apel evropskim narodima

Autor:

ATV

23.03.2026

16:37

Komentari:

0
Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Parlamentarna grupa Patriote vjeruje u jaku Evropu, sačinjenu od slobodnih nacija, gdje saradnja među suverenim državama služi interesima i dobrobiti naših naroda, napisao je mađarski premijer Viktor Orban u manifestu Patriota pod nazivom "Apel narodima Evrope".

"Odbijamo svaki pokušaj izgradnje evropske `superdržave` - suverenitet pripada narodu, a ne odsutnim i neuračunljivim briselskim birkratama", navodi se dokumentu koji je Orban objavio na "Iksu".

U "Apelu" se osuđuju pokušaji tihog udara na suverenost i prebacivanje prava na opredjeljenje na evropske institucije.

"Protivimo se svakom pokušaju ukidanja jednoglasnog odlučivanja, koje je ključno za održavanje nacionalnih interesa", navodi se u "Apelu".

U dokumentu se ističe da Patriote osuđuju iskvaren princip vladavine prava, kojim se druge države mogu ucjenjivati, i insistiraju na zaštiti ekonomskog i energetskog suvereniteta, na koji svaka članica mora da ima pravo.

"Moramo zaštititi kulturni suverenitet naših naroda - raznolikost, istoriju i judeo-hrišćansku tradiciju koju evropski narodi baštine, "naglašeno je u "Apelu".

Dokument se takođe osvrnuo i na masovne migracije, i štetu koje one mogu nanijeti bezbjednosti, jedinstvu i identitetu evropskih naroda.

"Apelujemo na povratak zdravom razumu i temeljnih vrijednosti Evrope - mir, napredak i sigurnost za naše narode", navodi se u zaključku dokumenta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

apel

Evropa

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner