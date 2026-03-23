Iran odgovorio Trampu: Obaranje cijene i kupovina vremena

Iran smatra da je odluka SAD da odlože napade na iranska energetska postrojenja pokušaj obaranja cijena energenata i kupovine vremena za sprovođenje vojnih planova protiv Teherana, navodi se iz Ministarstva spoljnih poslova Irana.

Ministarstvo spoljnih poslova takođe je napomenulo da je niz zemalja u regionu iznio inicijative za deeskalaciju napetosti, ali je Iran odgovorio da on nije započinjao sukob i da svi zahtjevi po ovom pitanju treba da budu upućeni Vašingtonu.

Ministarstvo ističe i da je Iran odgovarao na predloge posrednika o prekidu borbenih dejstava sa SAD i Izraelom, rekavši da će se „braniti do neophodnog nivoa obuzdavanja“ spoljnih prijetnji, prenosi Sputnjik.

Izvori iz Irana: Teheran nema nikakvih kontakata sa Amerikom

Ranije je Tramp naložio da se napadi na iransku energetsku mrežu odlože, tvrdeći da su Vašington i Teheran vodili produktivne razgovore u protekla dva dana.

Iran nije kontaktirao sa SAD ni direktno ni preko posrednika, javljaju iranski mediji, pozivajući se na izvor.