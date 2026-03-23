Iran odgovorio Trampu: Obaranje cijene i kupovina vremena

ATV

23.03.2026

13:46

Иран одговорио Трампу: Обарање цијене и куповина времена
Foto: Tanjug/AP/Sepahnews

Iran smatra da je odluka SAD da odlože napade na iranska energetska postrojenja pokušaj obaranja cijena energenata i kupovine vremena za sprovođenje vojnih planova protiv Teherana, navodi se iz Ministarstva spoljnih poslova Irana.

Ministarstvo spoljnih poslova takođe je napomenulo da je niz zemalja u regionu iznio inicijative za deeskalaciju napetosti, ali je Iran odgovorio da on nije započinjao sukob i da svi zahtjevi po ovom pitanju treba da budu upućeni Vašingtonu.

Доналд Трамп-120032026

Svijet

Obrt na Bliskom istoku: Tramp razgovarao sa Irancima, naredio obustavu napada

Ministarstvo ističe i da je Iran odgovarao na predloge posrednika o prekidu borbenih dejstava sa SAD i Izraelom, rekavši da će se „braniti do neophodnog nivoa obuzdavanja“ spoljnih prijetnji, prenosi Sputnjik.

Izvori iz Irana: Teheran nema nikakvih kontakata sa Amerikom

Ranije je Tramp naložio da se napadi na iransku energetsku mrežu odlože, tvrdeći da su Vašington i Teheran vodili produktivne razgovore u protekla dva dana.

Iran nije kontaktirao sa SAD ni direktno ni preko posrednika, javljaju iranski mediji, pozivajući se na izvor.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Iran vijesti

Tramp Iran pregovori

Donald Tramp

Pročitajte više

Хамнеи издао 10 директива: Ово су задаци и циљеви Ирана

Svijet

Hamnei izdao 10 direktiva: Ovo su zadaci i ciljevi Irana

5 h

0
Командант Централне команде војске САД-а (CENTCOM) адмирал Бред Купер

Svijet

Prvi čovjek Centralne komande vojske SAD-a poručio: "Iran djeluje u znaku očaja"

8 h

0
Сина посљедњег иранског шаха зову "принц лузер"

Svijet

Sina posljednjeg iranskog šaha zovu "princ luzer"

8 h

0
Хормушки мореуз

Svijet

Iranski predsjednik otkrio za koga će biti zatvoren Hormuški moreuz

20 h

0

Više iz rubrike

Петер Сијарто

Svijet

Ko je prisluškivao Sijarta? Orban naredio istragu

2 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Obrt na Bliskom istoku: Tramp razgovarao sa Irancima, naredio obustavu napada

4 h

3
Цијена дизела "пала" на 1,20 евра, настао општи хаос: Возачи пунили резервоаре и канистере, власник пумпе у шоку

Svijet

Cijena dizela "pala" na 1,20 evra, nastao opšti haos: Vozači punili rezervoare i kanistere, vlasnik pumpe u šoku

5 h

0
Полиција Србија

Svijet

Bombaški napad u Zemunu: Eksplozija razorila fitnes klub

5 h

0

Na puteve u dijelu BiH stižu nove moćne kamere

Bolno obraćanje Vedrane Rudan: ''Dvije godine umirem, doktori su mi obećali brzu smrt''

Rastu plate: Dom naroda podržao izmjene Zakona

Zadatak izluđuje hiljade ljudi: Netačni odgovori se nižu

Trudna kćerka popularnog pjevača

