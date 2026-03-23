Iran odgovorio Trampu: Obaranje cijene i kupovina vremena

Autor:ATV
23.03.2026
13:46
Komentari:0
Iran smatra da je odluka SAD da odlože napade na iranska energetska postrojenja pokušaj obaranja cijena energenata i kupovine vremena za sprovođenje vojnih planova protiv Teherana, navodi se iz Ministarstva spoljnih poslova Irana.
Ministarstvo spoljnih poslova takođe je napomenulo da je niz zemalja u regionu iznio inicijative za deeskalaciju napetosti, ali je Iran odgovorio da on nije započinjao sukob i da svi zahtjevi po ovom pitanju treba da budu upućeni Vašingtonu.
Svijet
Obrt na Bliskom istoku: Tramp razgovarao sa Irancima, naredio obustavu napada
Ministarstvo ističe i da je Iran odgovarao na predloge posrednika o prekidu borbenih dejstava sa SAD i Izraelom, rekavši da će se „braniti do neophodnog nivoa obuzdavanja“ spoljnih prijetnji, prenosi Sputnjik.
Ranije je Tramp naložio da se napadi na iransku energetsku mrežu odlože, tvrdeći da su Vašington i Teheran vodili produktivne razgovore u protekla dva dana.
Iran nije kontaktirao sa SAD ni direktno ni preko posrednika, javljaju iranski mediji, pozivajući se na izvor.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
16
12
16
12
16
05
16
00
16
00
Trenutno na programu