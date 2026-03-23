Cijena dizela "pala" na 1,20 evra, nastao opšti haos: Vozači punili rezervoare i kanistere, vlasnik pumpe u šoku

Od početka sukoba na Bliskom istoku, cijene benzina i dizela u svijetu rastu, što je primoralo vozače da iskoriste svaku priliku da napune rezervoare - dok ne dođe do novih promjena.

Takva situacija zahteva “brze reflekse” potrošača. Zato su scene zabilježene u gradu Binde, u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, postale hit na društvenim mrežama.

Stigao i viljuškar!

Naime, na ekranu jedne samouslužne pumpe objavljena je cijena dizela po litru - 1,20 evra, što je natjeralo veliki broj građana da pristignu u svojim vozilima!

Scena koja je uslijedila bila je haotična. Na objavljenom snimku se vide gusti redovi ispred pomenute pumpe. Vozači su bili odlučni da iskoriste trenutak, dok su iznenađeni prolaznici gledali gužvu.

Vlasnik pumpe je objasnio da je došlo do greške, koja je primijećena nakon 90 minuta. Za to vrijeme, ljudi su punili rezervoare, ali i donosili kanistere. U jednom trenutku, primjećen je viljuškar s malom cisternom!

Veliki gubitak

Vlasnik je objasnio da je 40 do 50 vozača iskoristilo grešku, koja je ispravljena i cena dizela je vraćena na 2,26 evra po litru.

Kupci su bili zadovoljni, dok će vlasnik morati da se pomiri s očiglednim gubitkom, prenosi WDR.

“Ovo nije nešto što pokriva osiguranje. Takođe, sumnjam da će vozači nadoknaditi naš gubitak“, izjavio je za lokalne medije.

