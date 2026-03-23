Bombaški napad u Zemunu: Eksplozija razorila fitnes klub

23.03.2026

11:07

Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Stanovnike mirnog dijela Zemuna rano jutros uznemirila je snažna eksplozija kada je, za sada nepoznata osoba, bacila ručnu bombu na prostorije poznatog fitnes kluba u ulici Pregrevica.

Do incidenta je došlo oko 03:30 časova. Prema prvim informacijama, napadač je aktivirao eksplozivnu napravu i bacio je direktno na objekat, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu, piše Telegraf.

Iako je pričinjena značajna materijalna šteta, srećom nema povrijeđenih lica, s obzirom na to da je klub u tom trenutku bio zatvoren i da se niko nije nalazio u neposrednoj blizini.

Materijalna šteta

Od siline detonacije na objektu su popucala gotovo sva stakla, a unutrašnjost kluba je djelimično oštećena. Geleri su zahvatili i nekoliko automobila koji su bili parkirani ispred samog ulaza, ostavljajući vidna oštećenja na limariji i staklima vozila.

- Pukla je jako, kao da je ratno stanje. Sreća je što u to doba nema nikoga na ulici, inače je Pregrevica prometna jer ljudi ovdje šetaju i treniraju- navodi jedan od stanara okolnih zgrada.

Policijski uviđaj u toku

Policija je ubrzo nakon eksplozije blokirala ovaj dio Zemuna. Uviđaj je trajao satima, a prikupljeni su dokazi i snimci sa sigurnosnih kamera okolnih objekata kako bi se identifikovao počinitelj.

Motiv napada za sada nije poznat, a istraga je u toku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Американци крећу у копнену инвазију, ово је почетак

Svijet

Amerikanci kreću u kopnenu invaziju, ovo je početak

2 h

0
Хамнеи издао 10 директива: Ово су задаци и циљеви Ирана

Svijet

Hamnei izdao 10 direktiva: Ovo su zadaci i ciljevi Irana

2 h

0
Детаљи несреће на аеродрому: Пилот и копилот подлегли повредама

Svijet

Detalji nesreće na aerodromu: Pilot i kopilot podlegli povredama

3 h

0
Хапшење у Бањалуци: "Пала" два лица због крађе аута, возила враћена власницима

Hronika

Hapšenje u Banjaluci: "Pala" dva lica zbog krađe auta, vozila vraćena vlasnicima

3 h

1

Više iz rubrike

Американци крећу у копнену инвазију, ово је почетак

Svijet

Amerikanci kreću u kopnenu invaziju, ovo je početak

2 h

0
Хамнеи издао 10 директива: Ово су задаци и циљеви Ирана

Svijet

Hamnei izdao 10 direktiva: Ovo su zadaci i ciljevi Irana

2 h

0
Детаљи несреће на аеродрому: Пилот и копилот подлегли повредама

Svijet

Detalji nesreće na aerodromu: Pilot i kopilot podlegli povredama

3 h

0
policija Velika Britanija Engleska

Svijet

Istraga o podmetanju požara na četiri vozila jevrejske službe hitne pomoći

4 h

0

