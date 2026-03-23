Istraga o podmetanju požara na četiri vozila jevrejske službe hitne pomoći

Tanjug

23.03.2026

09:30

Britanska policija je saopštila rano jutros da sprovodi istragu o podmetanju požara na četiri vozila jevrejske službe hitne pomoći u Londonu, navodeći da se ovaj incident tretira kao antisemitski zločin iz mržnje.

Policija je pozvana u Golders Grin, londonski kvart u kojem živi velika jevrejska zajednica zbog podmetanja požara i oštećenja na četiri vozila hitne pomoći koja pripadaju organizaciji Hacola Nortvest, jevrejskoj volonterskoj grupi koja pruža hitnu medicinsku pomoć, prenosi AP.

Požar je uzazvao više detonacija na vozilima zbog čega su popucala stakla na prozorima u obližnjoj stambenoj zgradi, navodi se u saopštenju londonske vatrogasne službe i dodaje da nije bilo povrijeđenih, da je istraga u toku i da je požar stavljen pod kontrolu.

- Znamo da će ovaj incident izazvati veliku zabrinutost u zajednici i zbog toga policajci ostaju na licu mjesta kako bi sproveli istragu - izjavila je načelnica lonodnske policije Sara Džekson i dodala da još uvijek nije bilo hapšenja osumnjičenih.

Policija je potvrdila da su izveštaji o eksplozijama povezani sa kanisterima za gas u kolima hitne pomoći zbog čega su evakuisane obližnje stambene zgrade.

Prema podacima Fonda za bezbjednost zajednice koji radi na zaštiti jevrejske zajednice u Londonu broj antisemitskih incidenata prijavljenih širom Velike Britanije naglo je porastao od početka rata između Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze krajem 2023. godine.

U 2025. godini evidentirano je 3.700 antisemitskih incidenata u poređenju sa 1.662 tokom 2022. godina.

