Horor! Dijete (5) poginulo nakon pada s 9. sprata

Petogodišnje dijete izgubilo je život nakon pada sa devetog sprata stambene zgrade u Bukureštu, saopštile su nadležne službe.

Tragedija se dogodila 22. marta 2026. godine u ulici Aleksandrua Šerbeneskua u naselju Baneasa. Prema prvim informacijama, dijete je palo sa velike visine i preminulo na licu mjesta usljed zadobijenih povreda.

Policija je obaveštena putem poziva na broj 112, nakon čega su na teren odmah upućene policijske i medicinske ekipe. Po dolasku, pripadnici Generalne policijske direkcije Bukurešta utvrdili su da je riječ o petogodišnjem djetetu koje je palo sa devetog sprata zgrade u kojoj je živjelo.

Ekipa hitne pomoći pokušala je reanimaciju, ali, uprkos naporima ljekara, dijete je proglašeno mrtvim.

Tijelo će biti prevezeno u Nacionalni institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.

Istragu o ovom slučaju preuzeće Tužilaštvo u Bukureškom u saradnji sa policijskom Službom za ubistva, kako bi se razjasnile sve okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

(telegraf)