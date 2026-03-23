Horor! Dijete (5) poginulo nakon pada s 9. sprata

Autor:ATV
23.03.2026
08:09
Komentari:0
Petogodišnje dijete izgubilo je život nakon pada sa devetog sprata stambene zgrade u Bukureštu, saopštile su nadležne službe.
Tragedija se dogodila 22. marta 2026. godine u ulici Aleksandrua Šerbeneskua u naselju Baneasa. Prema prvim informacijama, dijete je palo sa velike visine i preminulo na licu mjesta usljed zadobijenih povreda.
Policija je obaveštena putem poziva na broj 112, nakon čega su na teren odmah upućene policijske i medicinske ekipe. Po dolasku, pripadnici Generalne policijske direkcije Bukurešta utvrdili su da je riječ o petogodišnjem djetetu koje je palo sa devetog sprata zgrade u kojoj je živjelo.
Ekipa hitne pomoći pokušala je reanimaciju, ali, uprkos naporima ljekara, dijete je proglašeno mrtvim.
Tijelo će biti prevezeno u Nacionalni institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.
Istragu o ovom slučaju preuzeće Tužilaštvo u Bukureškom u saradnji sa policijskom Službom za ubistva, kako bi se razjasnile sve okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.
