Prvi čovjek Centralne komande vojske SAD-a poručio: "Iran djeluje u znaku očaja"

Komandant Centralne komande vojske SAD-a (CENTCOM) admiral Bred Kuper komentarisao je dešavanja na Bliskom istoku te je rekao kako će američka vojska nastaviti udare po Iranu i u narednim sedmicama.

U razgovoru za Iran internešnal (Iran International), Kuper je komentarisao iranske napade širom Bliskog istoka te je rekao kako to rade jer su očajni.

„Djeluju u znaku očaja. U posljednjih nekoliko sedmica, vrlo namjerno su napali civilne ciljeve, više od 300 puta. Na početku sukoba, vidjeli ste velike količine u desetinama dronova i raketa. To se više ne viđa. Sve se dešava jednom ili dvaput odjednom“, poručio je.

Američke i savezničke snage rade na osiguranju plovnih puteva u Hormuškom moreuzu, kroz koji prolazi oko petina svjetske nafte, slabeći iranske pomorske sposobnosti, rekao je Kuper.

„Hormuški moreuz je fizički otvoren za tranzit. Razlog zašto brodovi trenutno ne prolaze je taj što ih Islamska Republika gađa dronovima i raketama“, naveo je.

Kuper je okrivio Teheran za nastavak sukoba, rekavši da on dovodi u opasnost živote civila.

„Mogli bismo odmah zaustaviti ovaj rat, apsolutno, ako bi to odlučili. Moraju prestati dovoditi divni iranski narod u opasnost ispaljivanjem raketa i dronova iz naseljenih područja... Moraju odmah prestati napadati civile širom regiona Bliskog istoka“, ističe.

Na kraju, rekao je kako su SAD i druge zemlje uspostavile najveći „kišobran“ protivvazdušne odbrane na Bliskom istoku.

„Izrael napada dronove i balističke rakete koje su usmjerene prema arapskim zemljama, napada ih i pobjeđuje ih. Vojna kampanja napreduje brže nego što se očekivalo“, zaključio je, a prenosi Kliks.