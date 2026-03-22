Preliminarni rezultati: On je novi gradonačelnik Pariza

Prema preliminarnim rezultatima drugog kruga lokalnih izbora u Francuskoj, naredni gradonačelnik Pariza biće kandidat Socijalističke partije Emanuel Gregoar sa osvojenih nešto manje od 50 odsto glasova, dok je kandidatkinja desničarske Republikanske stranke Rašida Dati osvojila oko 40 odsto glasova.

Kandidat Zelene stranke Gregori Duse će, prema procjenama, biti naredni gradonačelnik Liona sa osvojenih 54 odsto glasova, dok će sadašnji gradonačelnik Marseja Benoa Pajan, sa osvojenih oko 56 odsto glasova, ostati na toj funkciji, prenosi Figaro.

Bivši član Republikanske stranke i lider Unije desnice za Republiku Erik Sioti osvojio je 45 odsto glasova kao kandidat za gradonačelnika Nice.

Liderka poslaničke grupe Nacionalnog okupljanja (RN) Marin Le Pen saopštila je da je ta stranka pobijedila u "desetinama opština", uključujući Karkason, Agdu, La Sen sir Mer, Oranž, Lijeven, San Avold i druge.

Birališta su zatvorena u 20 časova, a biračko pravo iskoristilo je 57 odsto birača.

Drugi krug održan je nedjelju dana nakon prvog, u kojem je u 33.305 ostalih opština lista predstavnika lokalnih vlasti već tada izabrana.

U prvom krugu, 60 odsto mladih birača starosti od 25 do 34 godine i 56 odsto mladih od 18 do 25 godina starosti nisu izašli na glasanje.

Analitičari smatraju da su ovi lokalni izbori u Francuskoj ključni test za predsjedničke izbore 2027. godine, kao i da sistem glasanja u dva kruga ispituje snagu krajnje desničarskog RN i potencijalnih saveza.