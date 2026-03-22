Proglašena epidemija meningitisa, ovako se prenosi

22.03.2026

20:59

Маска вирус прехлада жена болест
Foto: Polina Tankilevitch/Pexels

Izbijanje epidemije meningitisa u engleskom okrugu Kent, povezano sa noćnim klubom u Kenterberiju, izazvalo je široku zdravstvenu uzbunu i nacionalnu reakciju vlasti, nakon što su potvrđeni smrtni ishodi i desetine hospitalizacija.

Prema podacima zdravstvenih službi, zabilježeno je 29 sumnjivih ili potvrđenih slučajeva meningitisa, od čega je 18 laboratorijski potvrđeno.

U većini potvrđenih slučajeva identifikovan je soj meningitisa B. Svi oboljeli su hospitalizovani, a dvije mlade osobe su preminule, prenose svjetski mediji.

Zdravstveni zvaničnici navode da su svi slučajevi povezani sa noćnim klubom "Kemistri" u Kenterberiju, koji je početkom marta posjetilo oko 4.800 ljudi.

"Kako se otkriva sve više slučajeva, svi imaju zajedničku vezu sa klubom", izjavio je direktor službe javnog zdravlja u Kentu, dr Andžan Goš.

Prema njegovim rečima, uslovi u klubu doprineli su širenju infekcije.

"Mnogo ljudi u bliskom kontaktu, dijeljenje pića i vejpova, kao i intimni kontakti – sve je to vjerovatno uticalo na širenje bakterije", naveo je Goš.

Болница

Među obolelima je i dvadesetogodišnja studentkinja, koja je primljena u bolnicu sa teškim simptomima, uključujući jaku glavobolju, ukočen vrat i intenzivne bolove. Njen otac izjavio je da je bila potpuno bespomoćna i u strašnim bolovima.

Britanska Agencija za zdravstvenu bezbjednost (UKHSA) pokrenula je hitno praćenje kontakata i preventivnu terapiju. Do sada je podeljeno više od 9.800 terapija antibioticima i preko 2.300 vakcina.

Slučajevi su prijavljeni i van Kenta, uključujući London, što je dodatno pojačalo zabrinutost da bi moglo doći do širenja u zajednici. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da je period inkubacije između dva i deset dana, te da postoji mogućnost sekundarnog prenosa.

Studenti Univerziteta Kent opisali su atmosferu panike na kampusu.

"To je nešto što nisam osjetio još od kovida. Bilo je strašnije", rekao je jedan od njih.

Iako je situacija ozbiljna, zdravstveni zvaničnici ističu da se ne radi o pandemijskom scenariju.

"Ovo nije kovid – nije reč o virusu koji se nekontrolisano širi", poručio je Goš.

(sputnik srbiji)

Болница преглед

Опасна епидемија коси студенте, има мртвих: Власти хитно позвале младе

Од почетка године три случаја бактеријског менингитиса у Српској

Сумња се да је ученик школе из Бањалуке заражен менингитисом, смјештен у УКЦ

Proglašena epidemija meningitisa, ovako se prenosi

