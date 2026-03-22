Poznati političar srušio se na stazi i preminuo: Umro visoko rangirani člana Bundestaga

ATV

22.03.2026

18:30

Познати политичар срушио се на стази и преминуо: Умро високо рангирани члана Бундестага
Foto: Pexels

Njemački političar Karsten Treger (52) srušio se u subotu u Tirolu, na skijaškoj stazi na glečeru Štubai. Socijaldemokratski političar je prevezen u bolnicu u Inzbruku, gdje je kasnije preminuo, prenosi Kronen cajtung.

Ljekari, kako pišu, nisu mogli ništa da učine da ga spasu.

Treger je dugi niz godina bio poslanik u Bundestagu, a od maja 2025. godine obavljao je dužnost državnog sekretara u njemačkom saveznom ministarstvu za životnu sredinu.

Iza sebe je ostavio suprugu i dvije ćerke. Nakon njegove iznenadne smrti, zastave na njemačkom Bundestagu u Berlinu spuštene su na pola koplja. To je u nedjelju objavila predsednica parlamenta Julija Klekner (CDU).

- Duboko smo potreseni. Njegova smrt ostavlja prazninu koja se ne može ispuniti - izjavio je Matijas Mirš, šef poslaničke grupe SPD-a.

Predsjednici bavarskog SPD-a, Ronja Endres i Sebastijan Rolof, izjavili su da su izgubili „strastvenog borca za socijalnu pravdu“.

- Treger je mnogima od nas bio mnogo više od kolege. Bio je prijatelj, savjetnik i uzor - dodali su.

U srijedu će Bundestag takođe odati počast Tregeru na plenarnoj sjednici, piše Kronen cajtung.

(Jutarnji)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Karsten Treger

Njemačka

političar

Komentari (1)
