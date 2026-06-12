Počeli radovi na dionici autoputa Bijeljina -Brčko

Ostvarivanje nacionalnog strateškog interesa povezivanje Beograda i Banja Luke teritorijom kroz Republiku Srpsku upravo omogućava ova dionica koja je jedan korak bliže tom cilju.

„Sada smo korak bliže tom cilju, idemo u realizaciju ovih 17 km auto puta odavde od Bijeljine prema Brčkom, a znate da je u poodmakloj fazi realizacija projekta od Rače do Bijeljine u dužini od 20 km, da smo ugovorili dio auto-puta i finansijsku konstrukciju zaokružili negdje u decembru mjesecu prošle godine za 31,5 km autoputa od Brčkog do Vukosavlja", rekao je Radovan Višković, v.d. direktora JP „Autoputevi RS“.

Ovo je slika Republike Srpske. Ovo je ono što svaki dan u Srpskoj može da se vidi. Auto - putem se vraćaju ljudi i dolaze investicije, kaže premijer.

„To je ambijent, to je ono što radi rukovodstvo Republike Srpske, to je ono što mi želimo da radi svaki građanin RS osjeti. Ovo je dio toga, naravno infrastrukturni, veoma bitan, izuzetno bitan, ali kompletan ambijent koji u ovom momentu se gradi i radi u RS, podrazumijeva upravo ono što smo čekali sve ove godine nakon i pritisaka koje smo imali i svega onoga što se dešavalo", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade RS.

Bez obzira na sve zastoje i sve izazove koji su se našli pred RS, ona nastavlja da živi, jača i stabilnija nego ikada, a početak radova na ovoj trasi autoputa jedan je od dokaza za to kaže predsjednik SNSD-a.

„Najveća prepreka za naše investicije je BiH, njena koncepcija u kojoj muslimani misle da to sve njima treba da pripadne, ta famozna priča o imovini i mnogo čemu drugome je mnogo puta zaustavljala investitore, ali evo našli smo načina da bez njih, a opet sami zajedno sa partnerima iz Srbije i Kine nađemo načine i koncipiramo jedan čitav projekat“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Brčko distrikt kao jedna specifična lokalna zajednica imala probleme sa definisanjem trase autoputa. Dogovor o trasi auto puta pokazao je da Brčko ne koči ni jedan projekat, kaže gradonačelnik Brčko distrikta.

„Najvažnije je da će se ostvariti strateški interes povezivanja Banja Luke i Bijeljine i dalje prema Beogradu, da Brkčo distrikt nije i ne može biti prepreka realizaciji važnih infrastrukturnih projekata, mi na ovaj način potvrđujemo i kontinuitet teritoriji Republike Srpske“", rekao je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta.

Radove na dionici dužine 17,7 km će izvoditi kompanija "Čajna oversajz grup", uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka. Ugovor je potpisan krajem prošle godine, a vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a. Rok izgradnje je tri godine.