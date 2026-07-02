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Zbog velikog požara evakuisano 3.000 ljudi: Vatra ''guta'' ovaj dio Francuske

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ATV redakcija
02.07.2026 22:59

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Ватрогасци, пожар
Foto: Pexels

U blizini grada Perpinjan u Francuskoj došlo je do evakuacije kampova zbog velikog požara. Na terenu je više od 200 vatrogasaca, a evakuisano je 3.000 ljudi.

Veliki stub dima vidljiv je kilometrima unaokolo, navodi list Figaro.

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Vlasti prefekture Istočni Pirineji saopštile su da je oko 500 stanovnika dva kampa evakuisano na plažu, gdje je uspostavljena trajektna linija da ih preveze do smještajnog centra.

„Sva preduzeća u nautičkom sektoru su evakuisana“, saopštila je gradska skupština Kane-an-Rusijona na Fejsbuku, dodajući da su kampovi Le Brazilija i Marina teško oštećeni u požaru.

Zaposleni u luci Kane, kao i 250 zaposlenih u kompaniji za proizvodnju katamarana, takođe su evakuisani, a jedna jahta se zapalila u luci, prenio je „Figaro“.

Prema podacima prefekture, više od 3.000 turista je zbrinuto u gradovima Kane-an-Rusijon, Sent Mari la Mer i Torej.

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Kako su navele vlasti prefekture, povrijeđenih nije bilo.

U gašenju požara učestvuje više od 200 vatrogasaca sa 35 vozila, avionom tipa „Daš“ i helikopterom.

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Tagovi :

Francuska

požar

evakuacija

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