SDP, SDA, NES, PDA, SBB i BH Zeleni zajedno nastupaju na izborima u Srpskoj

Autor:ATV
Komentari:0
SDP, SDA, NES, PDA, SBB i BH Zeleni su postigli dogovor o zajedničkom nastupu na izborima u Republici Srpskoj, saopšteno je iz SDP-a.
Ove stranke će, kako je rečeno, zvanični sporazum o zajedničkom nastupu u Srpskoj potpisati početkom naredne sedmice.
Podsjetimo, u februaru ove godine je SDP u Republici Srpskoj već dogovorio saradnju sa strankama NiP i Naprijed, pored PDA i NES koji su navedeni i u ovom dogovoru.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
17
42
17
34
17
33
17
28
17
25
Trenutno na programu