SDP, SDA, NES, PDA, SBB i BH Zeleni zajedno nastupaju na izborima u Srpskoj

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SDP, SDA, NES, PDA, SBB i BH Zeleni su postigli dogovor o zajedničkom nastupu na izborima u Republici Srpskoj, saopšteno je iz SDP-a.

Ove stranke će, kako je rečeno, zvanični sporazum o zajedničkom nastupu u Srpskoj potpisati početkom naredne sedmice. Podsjetimo, u februaru ove godine je SDP u Republici Srpskoj već dogovorio saradnju sa strankama NiP i Naprijed, pored PDA i NES koji su navedeni i u ovom dogovoru.

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