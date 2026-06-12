Večeras premijera podkasta Lare Logan sa Dodikom

Američka novinarka Lara Logan najavila je da će večeras biti emitovan njen podkast sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, jednim od najuticajnijih političara na Balkanu koji govori o sve žešćoj bici između nacionalnog suvereniteta i globalnih sila koje žele da ga podrivaju.

"Ono što je bilo zanimljivo u vezi sa ovim razgovorom je da se shvati da problemi koji utiču na Amerikance u SAD i predsjednika Donalda Trampa, takođe utiču i na njegove saveznike u inostranstvu, kao što je to slučaj sa dubokom državom",istakla je Loganova u objavi na "Iks" nalogu.

Loganova je najavila da Dodik u podkastu govori o tome kako se isti izazovi sa kojima se suočava Tramp osjete i u Evropi, od neizabranih birokrata i političkog miješanja do onoga što neki opisuju kao "duboku državu" koja deluje izvan javne odgovornosti.

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"Dodik govori i o tome kako određeni evropski lideri tajno govore o predsjedniku Trampu i zašto neki od njih otvoreno čekaju da njegov politički uticaj iščezne, kako bi se mogli vratiti svom uobičajenom radu", navela je Loganova.

Ona je navela da intervju sa Dodikom nudi fascinantan pogled na sile koje oblikuju događaje daleko od američkih granica, bez obzira na to da li neko podržava Trampa ili samo želi da bilje shvati globalno političko okruženje.

Prema njenim riječima, u podkastu se može čuti šta pojedini evropski lideri kažu o predsjedniku Trampu iza njegovih leđa, kako rade protiv njega.

"I pogodite - to je potpuno ista poruka koju čujemo u SAD - `Sačekajte samo da ode i onda možemo da vratimo demokrate, a onda možemo da nastavimo da radimo šta god želimo`. Oni će čekati da kako bi mogli da nastave da rade uobičajeno. Stoga, kakve god da su vaše zabrinutosti u vezi sa predsjednikom, poslušajte ovaj intervju i saznajte tačno protiv čega se on bori na globalnoj sceni", dodala je Loganova.

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Milorad Dodik, former President of Republika Srpska and one of the most influential political figures in the Balkans, joins Lara Logan for a revealing conversation about the growing battle between national sovereignty and the global forces… pic.twitter.com/IoTkZ1Y1sA — Lara Logan (@laralogan) June 12, 2026

Ona je najavila da će 83. epizoda podkasta biti dostupna na društvenim platformama večeras od 19.00 časova po srednjoevropskom vremenu.