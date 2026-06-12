Simić o Stanivukoviću i Staniću: Našla krpa zakrpu

Odbornik u Skupštini grada Prnjavor i član Glavnog odbora SNSD-a Željko Simić oštro je reagovao na političke poruke upućene sa sinoćnjeg skupa PSS-a u ovom gradu, poručivši da je riječ o pokušaju obmane javnosti i prikrivanja nedostatka konkretnih rezultata.

Simić je istakao da se razlika između SNSD-a i opozicije najbolje vidi na terenu.

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"Dok jedni po Prnjavoru drže govore, dijele funkcije i glume borce protiv sistema, drugi iza sebe ostavljaju kilometre asfalta, nove projekte i konkretna ulaganja. Upravo tu se vidi razlika između politike Draška Stanivukovića i Perice Stanića i politike SNSD-a, jer jedni pričaju, a drugi rade i mijenjaju Prnjavor na bolje", naglasio je Simić, prenosi "Srna".

On je dodao da odnos između Stanivukovića i Stanića "najbolje opisuje narodna poslovica 'našla krpa zakrpu'", te ocijenio da se iza međusobne podrške krije nedostatak stvarnih rezultata.

"Stanivuković bi da se bavi aferama drugih, a trenutno jedino rovari po opoziciji i uzaludno nipodaštava rezultate i odluke kojima pomažemo građanima Srpske. Bolje bi mu bilo da objasni odakle njegovim saradnicima sve što imaju, zašto su u Banjaluci ulice razrovane, zašto nema nekoliko novih vrtića iako su sredstva obezbijeđena i ponuđena, te koliko je svog stranačkog kadra zaposlio u banjalučku administraciju i preduzeća da žive na grbači naroda", rekao je Simić.

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Govoreći o radu institucija, Simić je naglasio da SNSD ostaje dosljedan principu da nadležni organi treba da istraže svaku aferu.

"Za razliku od takvog pristupa, SNSD vjeruje u institucije Republike Srpske i očekuje da one istraže svaku aferu. Mi nemamo vremena da prijepodne glumimo zabrinutost na društvenim mrežama, a popodne ispijamo pića sa onima koji ne žele dobro Republici Srpskoj", naveo je on.

Simić je podsjetio na konkretne projekte realizovane u Prnjavoru, ističući da je razvoj grada rezultat saradnje lokalne vlasti i republičkih institucija.

"Dok oni pričaju, Prnjavor se razvija. Zahvaljujući toj saradnji, u naš grad je uloženo više od pet miliona KM republičkih sredstava, dok budžet za 2026. godinu iznosi rekordnih 37,8 miliona KM. Ta sredstva su usmjerena u konkretne projekte – modernizaciju putne i komunalne infrastrukture, proširenje vrtića 'Naša radost', uređenje grada i jačanje privrede", rekao je Simić.

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On je dodao da su značajna sredstva izdvojena i za infrastrukturne projekte i podršku privredi.

"Samo za rekonstrukciju ulica i komunalne mreže izdvojeno je 2,7 miliona KM, uz dodatna ulaganja u poslovne zone, podsticaje privredi, poljoprivredi i podršku porodicama. To su rezultati koji se vide, za razliku od praznih obećanja", istakao je Simić.

Komentarišući odnose unutar opozicije, Simić je rekao da oni pokazuju nedostatak ozbiljne politike.

"Koliko opoziciju koju Stanivuković okuplja, pa potom rastura, zapravo ne zanimaju građani, najbolje se vidi u njihovim međusobnim sukobima oko funkcija i kandidatura, koji sve više liče na kafanske obračune. U tom političkom haosu, Stanivuković pokušava da se nametne kao jedini lider, dok istovremeno zanemaruje posao za koji je izabran", naveo je Simić.

On je ocijenio i da poruke koje dolaze iz opozicije vrijeđaju građane.

"Takvom Stanivukoviću, srednjoškolcu bez dana radnog staža, Perica Stanić se divi i poručuje građanima da su poniženi, čime nastavlja praksu opozicije da vrijeđa upravo one od kojih traži podršku", naveo je Simić.

On je zaključio da građani najbolje prepoznaju rezultate.

"Građani ne glasaju za slike i parole, već za rezultate. A rezultati su vidljivi, jer SNSD na čelu sa Miloradom Dodikom i odgovorna lokalna vlast nastavljaju da rade, grade i razvijaju Prnjavor", poručio je Simić.