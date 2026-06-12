Забринутост у Грчкој због опасне рибе: Проблем који би могао трајати годинама

Аутор:АТВ
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Риба која садржи један од најопаснијих природних токсина на свијету све чешће се појављује у близини грчких плажа. Стручњаци упозоравају да њено ширење није привремена појава и да би посљедице по рибарство, екосистем и безбједност људи могле бити дугорочне.
Наиме, у питању је отровна сребрнообразна риба надувача, позната у Грчкој као "лагоцефалус", која се шири из јужних дијелова земље ка водама у близини Атине и централне Грчке, што изазива забринутост због могућих посљедица по морски екосистем, рибарство и безбједност људи, истакли су научници. Према наводима истраживача, та врста је посљедњих мјесеци забиљежена у јужном Евијском заливу, као и дуж обале Атике, укључујући подручја Палаје Фокаје, Сарониде и Варкизе, што указује на њено даље ширење ка северу, преноси Катимерини.
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Морски биолог Димитрис Пафрас са Универзитета у Тесалији рекао је да су мале јединке те врсте регистроване и код Еретрије, Лефкандија и других подручја западне обале Евије, наводећи да је ширење повезано са повољним условима за опстанак и размножавање.
Научници истичу да раст температуре мора, повезан са климатским промјенама, чини воде источног Медитерана све погоднијим за ту врсту која је поријеклом из индо-пацифичког региона.
Риба представља озбиљан проблем за рибаре, јер својим снажним зубима оштећује мреже, удице и улов, а може да наруши локалне екосистеме хранећи се рибом, раковима, мекушцима и главоношцима.
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Додатну забринутост изазива чињеница да садржи тетродотоксин, снажан неуротоксин који је опасан чак и након термичке обраде, због чега конзумирање те рибе може да буде смртоносно.
Стручњаци наводе да се популација врсте у Медитерану шири готово без природних ограничења, јер има мало природних предатора.
Као примјер мјера за ублажавање проблема наводе Кипар, гдје власти финансијски подстичу рибаре да уклањају ту врсту из мора.
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Према недавно објављеном научном истраживању, еколошки услови у дијеловима грчких вода остаће погодни за ширење сребрнообразне рибе надуваче најмање до 2035. године, што указује да је ријеч о дугорочном тренду, а не о привременој појави.
(Танјуг)
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