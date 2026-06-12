Logo

Забринутост у Грчкој због опасне рибе: Проблем који би могао трајати годинама

Аутор:

АТВ
12.06.2026 14:07

Коментари:

0
Туна плива у мору
Фото: Pexels/Ikbal Alahmad

Риба која садржи један од најопаснијих природних токсина на свијету све чешће се појављује у близини грчких плажа. Стручњаци упозоравају да њено ширење није привремена појава и да би посљедице по рибарство, екосистем и безбједност људи могле бити дугорочне.

Наиме, у питању је отровна сребрнообразна риба надувача, позната у Грчкој као "лагоцефалус", која се шири из јужних дијелова земље ка водама у близини Атине и централне Грчке, што изазива забринутост због могућих посљедица по морски екосистем, рибарство и безбједност људи, истакли су научници. Према наводима истраживача, та врста је посљедњих мјесеци забиљежена у јужном Евијском заливу, као и дуж обале Атике, укључујући подручја Палаје Фокаје, Сарониде и Варкизе, што указује на њено даље ширење ка северу, преноси Катимерини.

Вода испод надвожњака у Бањалуци

Бања Лука

Хаос у Бањалуци: Аутомобили се као чамци пробијају кроз воду

Отровна врста све ближе обалама Атине

Морски биолог Димитрис Пафрас са Универзитета у Тесалији рекао је да су мале јединке те врсте регистроване и код Еретрије, Лефкандија и других подручја западне обале Евије, наводећи да је ширење повезано са повољним условима за опстанак и размножавање.

Климатске промјене погодују ширењу врсте

Научници истичу да раст температуре мора, повезан са климатским промјенама, чини воде источног Медитерана све погоднијим за ту врсту која је поријеклом из индо-пацифичког региона.

Риба представља озбиљан проблем за рибаре, јер својим снажним зубима оштећује мреже, удице и улов, а може да наруши локалне екосистеме хранећи се рибом, раковима, мекушцима и главоношцима.

илу-ротација-19092025

Свијет

Ученица оптужена за три покушаја убиства: Дошла у школу у Манчестеру са ножем

Додатну забринутост изазива чињеница да садржи тетродотоксин, снажан неуротоксин који је опасан чак и након термичке обраде, због чега конзумирање те рибе може да буде смртоносно.

Проблем који би могао трајати годинама

Стручњаци наводе да се популација врсте у Медитерану шири готово без природних ограничења, јер има мало природних предатора.

Као примјер мјера за ублажавање проблема наводе Кипар, гдје власти финансијски подстичу рибаре да уклањају ту врсту из мора.

Бензинска пумпа гориво

Србија

Познате нове цијене горива

Према недавно објављеном научном истраживању, еколошки услови у дијеловима грчких вода остаће погодни за ширење сребрнообразне рибе надуваче најмање до 2035. године, што указује да је ријеч о дугорочном тренду, а не о привременој појави.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Грчка

Море

Риба

опасна риба у мору

Коментари (0)

Прочитајте више

Тунел окружен зеленилом.

Свијет

Дјевојчице нестале у тунелу током излета, па изрониле из одвода у ресторану

4 ч

0
Фортуна

Бања Лука

На продају један од најпознатијих комплекса у Бањалуци

4 ч

0
Мексико-америчка глумица Салма Хајек гестикулира на терену прије почетка утакмице Групе А на Свјетском првенству у фудбалу између Мексика и Јужне Африке у Мексико Ситију, четвртак, 11. јун 2026.

Сцена

Сви су гледали у Салму Хајек: Појавила се и украла шоу на отварању Мундијала

4 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Радници током кошења пронашли тијело у фази распадања: Ужасан призор у Београду

4 ч

0

Више из рубрике

Ученица оптужена за три покушаја убиства: Дошла у школу у Манчестеру са ножем

Свијет

Ученица оптужена за три покушаја убиства: Дошла у школу у Манчестеру са ножем

3 ч

0
Тунел окружен зеленилом.

Свијет

Дјевојчице нестале у тунелу током излета, па изрониле из одвода у ресторану

4 ч

0
Авион

Свијет

Авион ударио у радар, има повријеђених: Драма на аеродрому у Анталији

5 ч

0

  • Најновије

17

46

Огласила се Мета: Поново раде Фејсбук и Инстаграм

17

42

Дебата у Савјету безбједности; Русија: Одлука суда о генералу Младићу нехумана и незаконита

17

34

Ухапшен због навођења на проституцију

17

33

Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

17

28

Неизљечива болест побјеђена: „Осјећам се благословено“

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима