Gojko Kličković predao dužnosti načelnika Krupe na Uni

Autor:ATV
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U opštini Krupa na Uni danas je obavljena primopredaja dužnosti između načelnika Gojka Kličkovića i vršioca dužnosti zamjenika načelnika Đure Babića.
Kličković je u utorak, 9. juna, podnio neopozivu ostavku, a Babić je izabran istog dana na vanrednoj sjednici lokalnog parlamenta.
Babić je rekao Srni da su prema evidencijama dugovanja opštine 339.277 KM.
Prema njegovim riječima, obaveze za plate zaposlenih u Opštinskoj upravi, odborničke naknade i naknade za članove Opštinske izborne komisije iznose 200.448 KM.
Obaveze prema dobavljačima su 62.399 KM, obaveze iz ugovora 35.690 KM, za socijalna davanja 35.435 KM.
Trodnevni štrajk upozorenja zaposlenih u opštinskoj upravi Krupa na Uni završen je juče.
Zaposleni traže da se plata za mart i april isplati do 15. juna, plata za maj do 25. juna.
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