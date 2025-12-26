Bivši SDS-ovac Gojko Kličković pristupio pokretu Draška Stanivukovića

26.12.2025
14:23
Komentari:2
Načelnik opštine Krupa na Uni Gojko Kličković, najzapadnije opštine u Republici Srpskoj, pristupio je Pokretu Sigurna Srpska, objavio je danas predsjednik pokreta Draško Stanivuković.
"Riječ je o čovjeku kojem građani već više mandata ukazuju povjerenje, nekadašnjem predsjedniku Vlade Republike Srpske, o čovjeku koji je dio istorije Republike Srpske i koji je zbog svoje borbe za našu otadžbinu prošao golgotu na Sudu BiH - naveo je Stanivuković na društvenim mrežama.
Svijet
Srbomrzac Ginter Felinger bi opet da bombarduje Srbe
Stanivuković se zahvalio Kličkoviću na odluci da pristupi, kako je naveo, "ideji koja donosi korjenite i neophodne promjene u Republici Srpskoj".
Banja Luka
4 h1
Banja Luka
5 h1
Banja Luka
6 h1
Banja Luka
8 h0
Najnovije
Najčitanije
16
36
16
32
16
28
16
24
16
19
Trenutno na programu