Logo
Large banner

Bivši SDS-ovac Gojko Kličković pristupio pokretu Draška Stanivukovića

26.12.2025

14:23

Komentari:

2
Бивши СДС-овац Гојко Кличковић приступио покрету Драшка Станивуковића
Foto: Društvene mreže

Načelnik opštine Krupa na Uni Gojko Kličković, najzapadnije opštine u Republici Srpskoj, pristupio je Pokretu Sigurna Srpska, objavio je danas predsjednik pokreta Draško Stanivuković.

"Riječ je o čovjeku kojem građani već više mandata ukazuju povjerenje, nekadašnjem predsjedniku Vlade Republike Srpske, o čovjeku koji je dio istorije Republike Srpske i koji je zbog svoje borbe za našu otadžbinu prošao golgotu na Sudu BiH - naveo je Stanivuković na društvenim mrežama.

Гинтер Фелингер

Svijet

Srbomrzac Ginter Felinger bi opet da bombarduje Srbe

Stanivuković se zahvalio Kličkoviću na odluci da pristupi, kako je naveo, "ideji koja donosi korjenite i neophodne promjene u Republici Srpskoj".

Podijeli:

Tagovi:

Draško Stanivuković

Gojko Kličković

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Бањалучани пред новим ударом: Тражи се још једно поскупљење

Banja Luka

Banjalučani pred novim udarom: Traži se još jedno poskupljenje

4 h

1
Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

5 h

1
Бањалучки гимназијалци пјесмом испратили професора Банета у пензију

Banja Luka

Banjalučki gimnazijalci pjesmom ispratili profesora Baneta u penziju

6 h

1
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

36

Dodik povodom donatorske večeri: Da budemo uz one koji se bore, da im damo vjeru da nisu sami

16

32

Naručila božićni vijenac preko interneta, stiglo urnebesno iznenađenje

16

28

Misteriozno preminuo ruski general (56): Zvali ga "čuvar vrata" Sergeja Šojgua

16

24

Šta su korisnici najviše pretraživali u 2025? Čarli Kirk na vrhu liste na Google-u

16

19

Moskva upozorava! Ne putujte u Njemačku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner