Bivši SDS-ovac Gojko Kličković pristupio pokretu Draška Stanivukovića

Načelnik opštine Krupa na Uni Gojko Kličković, najzapadnije opštine u Republici Srpskoj, pristupio je Pokretu Sigurna Srpska, objavio je danas predsjednik pokreta Draško Stanivuković.

"Riječ je o čovjeku kojem građani već više mandata ukazuju povjerenje, nekadašnjem predsjedniku Vlade Republike Srpske, o čovjeku koji je dio istorije Republike Srpske i koji je zbog svoje borbe za našu otadžbinu prošao golgotu na Sudu BiH - naveo je Stanivuković na društvenim mrežama.

Svijet Srbomrzac Ginter Felinger bi opet da bombarduje Srbe

Stanivuković se zahvalio Kličkoviću na odluci da pristupi, kako je naveo, "ideji koja donosi korjenite i neophodne promjene u Republici Srpskoj".