Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Zbog najavljenih radova će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektoprivrede.

Dijelovi naselja Debeljaci, Ponir i Bijeli Potok struje neće imati od 09:00 do 11:00 časova.

Dijelovi ulica 13. kuljanska, Nova i Šargovačka i dijelovi naselja Kuljani i Šargovac bez struje ostaju u vremenu od 09:00 do 14:00 časova.