Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Izvor:

ATV

26.12.2025

08:30

Struja Elekticna energija Trafo stanica
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektoprivrede.

Dijelovi naselja Debeljaci, Ponir i Bijeli Potok struje neće imati od 09:00 do 11:00 časova.

Тик Ток

Svijet

Tinejdžeri piju sopstvenu krv i završavaju u bolnici zbog Tik Tok izazova

Dijelovi ulica 13. kuljanska, Nova i Šargovačka i dijelovi naselja Kuljani i Šargovac bez struje ostaju u vremenu od 09:00 do 14:00 časova.

struja

Banjaluka

