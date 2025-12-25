Stari problem banjalučkog grijanja i dalje bez rješenja

Grijanje u Banja Luci godinama unazad funkcioniše po istom principu. Zima dođe, pitanja se ponove, rješenje izostane. Razlika je samo u tome što su ove godine neki građani odlučili da više ne čekaju.

,,Pa što se tiče naše zgrade, negdje otprilike 50 do 60% stanara je isključeno. Ja sam se lično isključio ove godine, jer sam bio nezadovoljan grijanjem. Nije problem ni da se više plati, da dođe do povećanja cijene, ako je grijanje uredno i ne treba se dodatno dogirjavati’’, rekao je Siniša Džida, naselje Starčevica.

Iza zatvorenih ventila ostaje pitanje; ko je zakazao? U banjalučkoj toplani kažu da upozorenja gradu nisu izostala. Odgovori jesu. Od decembra 2023. godine gradskim ocima poslali su 15 dopisa sa zahtjevima, prijedlozima i apelima. Nijedan odgovor nisu dobili.

,,Posljednje poskupljenje toplotne energije odobreno je u martu 2023. godine, i to od 22% uz pet miliona sredstava granta za tekuće održavanje distributivne mreže. Iako je trebalo da ta sredstva budu isplaćena i 2024. godine, kao i 2025. godine, do toga nije došlo, tako da je trenutni nedostatak od deset miliona konvertibilnih maraka veliki izazov koji Eko toplane ne mogu da prebrode samostalno'', poručeno je iz Eko toplane Banjaluka.

Gradonačelniku, koji inače ne rješava ni politički manje osjetljiva pitanja u Banjaluci, nije prihvatljivo da samostalno ide u tako nepopularnu mjeru kao što je poskupljenje grijanja.

,,Već mnogo puta to ponavljam da se postigne konsenzus između grada na šta sam spreman, ako postoji ta volja od strane Skupštine grada. Mi upravo takvom zahtijevaju u određenom procentu možemo da udovoljimo i da sagledamo i da to bude naš zajednički prijedlog. A da bude prijedlog grada kao grada ili mene kao gradonačelnika, to nije nešto što je prihvatljivo’’, kaže Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Sa mukama Eko toplane upoznata je i skupštinska većina. Kažu razumiju situaciju i ne isključuju ni intervenciju iz gradske kase. Ali bez skupštinske rasprave, nema ni rješenja.

,,Pa evo imamo još jedno pitanje koje nismo imali u skupštinskoj raspravi, očito ćemo ga imati jer već postoje određene inicijative. Nemamo sad rješenje iz rukava svakako. Toplana mislim da ima neke zahtjeve da u skupštinskoj raspravi obradimo tu temu i da vidimo šta je u pitanju'', kaže Dragan Lukač, šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Tako se i ova tema pretvara u začarani krug bez prekida. Građani zatvaraju ventile, toplane šalju dopise, Grad čeka dogovor, Skupština proceduru. A zima, ona kao i svake godine, ne čeka nikoga.