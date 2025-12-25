Uskoro ponovo besplatan parking u Banjaluci

Parking u Banjaluci od 1. januara će biti besplatan, potvrdio je to danas ponovo Dragan Lukač, šef kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka, navodeći da se nada da će se u narednom periodu naći rješenje.

"Mi u Skupštini grada još u trećem mjesecu donijeli smo odluku u skladu sa odlukom Ustavnog sud, a koji je rekao da gradonačelnik nije mogao samovoljno da promijeni pravilnik i digne cijene parkinga. U odluci Ustavnog suda se sugeriše da je potrebno napraviti javno preduzeće i to smo predložili gradonačelniku, ali on očito nije za tu varijantu i do sada nije uradio ništa po pitanju da se formira javno preduzeće koje bi se bavilo naplatom parkinga", rekao je Lukač.

On je istakao da se nada da će u narednom periodu sjesti sa Stanivukovićem i naći rješenje.

Lukač je dodao da nije nikome u interesu da se parking ne naplaćuje.

Sa druge strane, Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, rekao je da će tražiti način kako naplaćivati parking.

"Ako želimo da imamo ozbiljan budžet, potrebno je da imamo sve vrste prihoda", rekao je on.