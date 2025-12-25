Logo
Large banner

Uskoro ponovo besplatan parking u Banjaluci

Izvor:

ATV

25.12.2025

13:45

Komentari:

1
Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци
Foto: ATV

Parking u Banjaluci od 1. januara će biti besplatan, potvrdio je to danas ponovo Dragan Lukač, šef kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka, navodeći da se nada da će se u narednom periodu naći rješenje.

"Mi u Skupštini grada još u trećem mjesecu donijeli smo odluku u skladu sa odlukom Ustavnog sud, a koji je rekao da gradonačelnik nije mogao samovoljno da promijeni pravilnik i digne cijene parkinga. U odluci Ustavnog suda se sugeriše da je potrebno napraviti javno preduzeće i to smo predložili gradonačelniku, ali on očito nije za tu varijantu i do sada nije uradio ništa po pitanju da se formira javno preduzeće koje bi se bavilo naplatom parkinga", rekao je Lukač.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Međunarodna akcija: MUP Srpske hapsio zbog dječije pornografije

On je istakao da se nada da će u narednom periodu sjesti sa Stanivukovićem i naći rješenje.

Lukač je dodao da nije nikome u interesu da se parking ne naplaćuje.

Sa druge strane, Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, rekao je da će tražiti način kako naplaćivati parking.

"Ako želimo da imamo ozbiljan budžet, potrebno je da imamo sve vrste prihoda", rekao je on.

Podijeli:

Tagovi:

Parking

Banjaluka

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

Hronika

Policajac neovlašteno zaustavio automobil, pa nasrnuo na porodicu

3 h

0
За убиство на тракторијади девет година затвора

Hronika

Za ubistvo na traktorijadi devet godina zatvora

3 h

0
Мост у Чесми: Хоће ли Кумсале платити цијену туђег погодовања?

Banja Luka

Most u Česmi: Hoće li Kumsale platiti cijenu tuđeg pogodovanja?

4 h

0
Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави

Hronika

Posvađala se sa komšinicom, pa je nožem isjekla po glavi

4 h

0

Više iz rubrike

Мост у Чесми: Хоће ли Кумсале платити цијену туђег погодовања?

Banja Luka

Most u Česmi: Hoće li Kumsale platiti cijenu tuđeg pogodovanja?

4 h

0
Скупштина Града Бањалука

Banja Luka

Sa banjalučke Skupštine povučena tačka o besplatnim placevima

4 h

0
Гајанин реизабран за ректора бањалучког Универзитета

Banja Luka

Gajanin reizabran za rektora banjalučkog Univerziteta

5 h

0
Радијатор гријање

Banja Luka

Eko toplane upozoravaju: Bez reakcije Gradske uprave temperatura u stanovima pada

6 h

5
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

15

Ove namirnice najbrže uništavaju bubrege, treba ih izbjegavati

17

14

Nikad dramatičnije poruke: Vrijeme mira je gotovo, Evropa nije spremna na ono što dolazi

16

59

Liverpul sprema zamjenu za Isaka i vidi je u liku Dušana Vlahovića

16

53

Nesreća na auto-putu 9. januar, automobil završio na boku

16

47

Za ova 4 znaka u 2026. godini više ne postoje prepreke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner