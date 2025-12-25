Logo
Large banner

Za ubistvo na traktorijadi devet godina zatvora

Autor:

Ognjen Matavulj

25.12.2025

13:30

Komentari:

0
За убиство на тракторијади девет година затвора

Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio Mursala Mašića (49) iz Vukosavlja na devet godina zatvora zbog ubistva Nazifa Omičevića (58), koga je 13 puta ubo nožem na traktorijadi!

Presuda je izrečena nakon što je Vrhovni sud potvrdio prvostepenu presudu koju je izrekao Okružni sud u Doboju.

Zločin se dogodio 13. oktobra prošle godine na ”Traktorijadi” u Jakešu kod Vukosavlja. U presudi se navodi da je Mašić djelo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, usljed emocionalne uzbuđenosti potpomognute alkoholisanošću.

”Htijući da liši života Omičevića, sa kojim je bio u lošim odnosima, optuženi je držeći nož u ruci žrtvi zadao 13 rana u predjelu vrata, nadlaktice, pazuha, grudnog koša, natkoljenice, šake i ruke. Omičević je podlegao usljed masivnog spoljašnjeg i unutrašnjeg krvarenja sa posljedičnim iskrvarenjem”, navodi se u presudi.

Prema nezvaničnim informacijama Omičević je živio i radio u Njemačkoj, gdje je imao privatnu firmu. Mašić je određeno vrijeme radio kod njega kao moler i navodno su još iz tog perioda imali neraščišćene račune.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

presuda

Ubistvo

Vrhovni sud RS

Modriča

Vukosavlje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Горан Рамовић нестао у Пазарићу

Hronika

Goran Ramović (19) nestao na području Pazarića, porodica moli za pomoć

1 h

0
Затвор

Hronika

Određen pritvor Stani: U rukavu krila više od kilogram droge

2 h

0
Акција МУП-а у овом дијелу БиХ: Пронађено 14 килограма дроге

Hronika

Akcija MUP-a u ovom dijelu BiH: Pronađeno 14 kilograma droge

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Akcija u Sarajevu: Uhapšeni dekan Stomatološkog fakulteta i prosvjetna inspektorica

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

Počeo sastanak vladajuće koalicije u Srpskoj

13

45

Uskoro ponovo besplatan parking u Banjaluci

13

35

Međunarodna akcija: MUP Srpske hapsio zbog dječije pornografije

13

30

Za ubistvo na traktorijadi devet godina zatvora

13

30

Policajac neovlašteno zaustavio automobil, pa nasrnuo na porodicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner