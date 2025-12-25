Za ubistvo na traktorijadi devet godina zatvora

Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio Mursala Mašića (49) iz Vukosavlja na devet godina zatvora zbog ubistva Nazifa Omičevića (58), koga je 13 puta ubo nožem na traktorijadi!

Presuda je izrečena nakon što je Vrhovni sud potvrdio prvostepenu presudu koju je izrekao Okružni sud u Doboju.

Zločin se dogodio 13. oktobra prošle godine na ”Traktorijadi” u Jakešu kod Vukosavlja. U presudi se navodi da je Mašić djelo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, usljed emocionalne uzbuđenosti potpomognute alkoholisanošću.

”Htijući da liši života Omičevića, sa kojim je bio u lošim odnosima, optuženi je držeći nož u ruci žrtvi zadao 13 rana u predjelu vrata, nadlaktice, pazuha, grudnog koša, natkoljenice, šake i ruke. Omičević je podlegao usljed masivnog spoljašnjeg i unutrašnjeg krvarenja sa posljedičnim iskrvarenjem”, navodi se u presudi.

Prema nezvaničnim informacijama Omičević je živio i radio u Njemačkoj, gdje je imao privatnu firmu. Mašić je određeno vrijeme radio kod njega kao moler i navodno su još iz tog perioda imali neraščišćene račune.