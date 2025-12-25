Akcija u Sarajevu: Uhapšeni dekan Stomatološkog fakulteta i prosvjetna inspektorica

U sklopu predmeta "Koverta", istražioci MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su dekana Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića i glavnu prosvjetnu inspektoricu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Dalilu Hakalović.

To je saopšteno iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, odakle su dodali da je hapšenje izvedeno po nalogu postupajućeg tužioca.

Ajanovića terete za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, a Hakalovićevu terete za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja koje su osumnjičeni preduzimali kao saizvršioci.

Takođe, istragom su obuhvaćene i ministr za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Adna Mesihović i pomoćnica ministrice Dženita Viteškić koje terete za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

"Predmet istrage Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo se odnosi na više radnji koje je poduzimao Muhamed Ajanović zajedno sa Dalilom Hakalović, Adnom Mesihović i Dženitom Viteškić, kako bi sebi osigurao nezakonito produženje mandata, zatim koristio svoje prijateljske veze sa Mesihović, Viteškić i Hakalović, kako bi preko njih osigurao donošenje potrebnih mišljenja i instrukcija od strane Ministarstva, a koje su mu omogućavale neraspisivanje konkursa za izbor dekana i ostajanje na funkciji, sve do donošenja izmjena i dopuna Statuta Univerziteta u Sarajevu kojim bi mu se omogućile nove mandatne funkcije dekana", naveli su iz Tužilaštva.