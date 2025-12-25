Sudar traktora i automobila, jedna osoba prebačena na UKC

25.12.2025
10:10
Komentari:0
Vozač automobila povrijeđen je u sudaru sa traktorom na magistralnom putu Banjaluka - Gradiška, u mjestu Dušanovo, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.
U saobraćajnoj nezgodi učestvovali citroen kojim je upravljalo lice M. T. iz Gradiške i traktor sa priključnim vozilom kojim je upravljalo lice čiji su inicijali D. R. iz Laktaša, saopštila je Policijska uprava Gradiška.
Povrijeđeni vozač automobila prevezen je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.
Saobraćajna nezgoda dogodila se juče u 6.20 časova.
Region
Od težine snijega se srušila pozornica postavljena za advent
Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška koji su utvrdili da je na vozilima nastupila materijalna šteta.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu