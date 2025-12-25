Sudar traktora i automobila, jedna osoba prebačena na UKC

Vozač automobila povrijeđen je u sudaru sa traktorom na magistralnom putu Banjaluka - Gradiška, u mjestu Dušanovo, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovali citroen kojim je upravljalo lice M. T. iz Gradiške i traktor sa priključnim vozilom kojim je upravljalo lice čiji su inicijali D. R. iz Laktaša, saopštila je Policijska uprava Gradiška.

Povrijeđeni vozač automobila prevezen je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Saobraćajna nezgoda dogodila se juče u 6.20 časova.

Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška koji su utvrdili da je na vozilima nastupila materijalna šteta.