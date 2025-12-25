Mladić (20) ranjen u pucnjavi, napadač u bjekstvu

Izvor:
U utorak uveče, nešto poslije ponoći, u bačkopalanačkom naselju Blok Partizan došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen dvadesetogodišnji mladić.
Incident se dogodio pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima. Prema prvim informacijama, nepoznata osoba ispalila je hice u pravcu mladića, nakon čega je pobjegla sa lica mjesta.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na lice mjesta, blokirali ovaj dio naselja i obavili detaljan uviđaj. Kako prenose BAP vesti, napadač je i dalje u bjekstvu, a policija intenzivno traga za njim.
Mladić je nakon ranjavanja hitno zbrinut, ali zvaničnih informacija o stepenu njegovih povreda i trenutnom zdravstvenom stanju još uvijek nema. Motivi ovog napada biće utvrđeni daljom istragom koja je u toku.
Građani ovog dijela Bačke Palanke uznemireni su zbog noćnih dešavanja, a policijske patrole su pojačane u ovom rejonu.
