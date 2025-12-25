Logo
Large banner

Mladić (20) ranjen u pucnjavi, napadač u bjekstvu

Izvor:

Telegraf

25.12.2025

10:09

Komentari:

0
Младић (20) рањен у пуцњави, нападач у бјекству
Foto: Tanjug

U utorak uveče, nešto poslije ponoći, u bačkopalanačkom naselju Blok Partizan došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen dvadesetogodišnji mladić.

Incident se dogodio pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima. Prema prvim informacijama, nepoznata osoba ispalila je hice u pravcu mladića, nakon čega je pobjegla sa lica mjesta.

Đorđe Radanović

BiH

Radanović: Srbima bespravno zauzeta zemlja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na lice mjesta, blokirali ovaj dio naselja i obavili detaljan uviđaj. Kako prenose BAP vesti, napadač je i dalje u bjekstvu, a policija intenzivno traga za njim.

Mladić je nakon ranjavanja hitno zbrinut, ali zvaničnih informacija o stepenu njegovih povreda i trenutnom zdravstvenom stanju još uvijek nema. Motivi ovog napada biće utvrđeni daljom istragom koja je u toku.

Срушила се позорница за адвент-25122025

Region

Od težine snijega se srušila pozornica postavljena za advent

Građani ovog dijela Bačke Palanke uznemireni su zbog noćnih dešavanja, a policijske patrole su pojačane u ovom rejonu.

Podijeli:

Tagovi:

Pucnjava

Bačka Palanka

ranjen mladić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ковачевић: Неће Сарајево Српској наметати предсједника

Republika Srpska

Kovačević: Neće Sarajevo Srpskoj nametati predsjednika

3 h

1
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Zapišite ove datume: Merkur otključava vrata sreće za tri znaka horoskopa

3 h

0
Крађа у продавници у Сарајеву

Hronika

Dvojica muškaraca krali iz prodavnice u Sarajevu: Kamera sve snimila

3 h

0
Ђурђевић: ЦИК ударио на изборну вољу грађана, побиједићемо

Republika Srpska

Đurđević: CIK udario na izbornu volju građana, pobijedićemo

4 h

1

Više iz rubrike

Крађа у продавници у Сарајеву

Hronika

Dvojica muškaraca krali iz prodavnice u Sarajevu: Kamera sve snimila

3 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Hapšenje po Centralnoj potjernici u Banjaluci

4 h

0
Ухапшен Бањалучанин код ког је пронађена дрога

Hronika

Uhapšen Banjalučanin kod kog je pronađena droga

4 h

0
Познато стање трочлане породице која је аутом слетјела у провалију

Hronika

Poznato stanje tročlane porodice koja je autom sletjela u provaliju

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

45

Uskoro ponovo besplatan parking u Banjaluci

13

35

Međunarodna akcija: MUP Srpske hapsio zbog dječije pornografije

13

30

Za ubistvo na traktorijadi devet godina zatvora

13

30

Policajac neovlašteno zaustavio automobil, pa nasrnuo na porodicu

13

20

Most u Česmi: Hoće li Kumsale platiti cijenu tuđeg pogodovanja?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner