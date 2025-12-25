Logo
Zapišite ove datume: Merkur otključava vrata sreće za tri znaka horoskopa

25.12.2025

09:53

horoskop astrologija
Foto: Unsplash

Merkur, planeta komunikacije i logičnog rasuđivanja, ulazi u Jarca 1. januara, gd‌je će boraviti do 20. januara. Ovakva pozicija Merkura donijeće odlične vijesti za Jarčeve, D‌jevice i Bikove.

Merkur u Jarcu donosi ozbiljan, promišljen i vrlo praktičan način razmišljanja i komunikacije. Misli su usmjerene na konkretne ciljeve, dugoročne planove i realna rješenja, bez suvišnih riječi i uljepšavanja.

Disciplina

Osobe sa ovim položajem Merkura govore odmjereno, često tek kada su sigurne u ono što žele da kažu, pa mogu d‌jelovati hladnije ili distancirano, iako iza toga stoji odgovornost i potreba da se bude precizan.

Шминка

Stil

Novi trend u šminkanju je osvojio mnoge: Bez teških podloga za puder

Um je disciplinovan, sposoban za organizaciju, strategiju i sistematično razmišljanje, što je odlična osnova za posao, planiranje finansija i donošenje važnih odluka.

Odgovorna komunikacija

Merkur u Jarcu ne voli površne razgovore, više mu prijaju teme koje imaju težinu, smisao i praktičnu vrijednost. U učenju i radu prisutna je istrajnost, ali i sporiji tempo, jer se znanje gradi postepeno i temeljno.

Riječi se biraju pažljivo, autoritet i iskustvo se poštuju, a komunikacija često ima ton savjeta, odgovornosti ili ozbiljnog promišljanja o budućnosti, prenosi Una.rs.

