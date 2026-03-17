Ušao u kafić i ubio dvije osobe: U toku potraga za napadačem

Dvostruko ubistvo dogodilo se protekle noći u malom gradu Raunhajm u Njemačkoj. Policija je na licu mjesta, a okolne ulice su blokirane. Napadač je u bjekstvu.

Prema riječima policije, pucnji su ispaljeni u kafiću. Područje oko kafića je opkoljeno, a u toku je velika operacija potrage za napadačem. Saobraćaj oko kafića je preusmjeren.

"Prema prvim nalazima, naoružana osoba je ušla u kafić oko 3:45 ujutru i pucala u dvije osobe. Obje osobe su podlegle povredama na licu mjesta", objasnio je Kristof Šmit, iz policijske stanice Južnog Hesena, prenosi Bild.

Počinilac je potom pobjegao. Policija istražuje dvostruko ubistvo. Još uvijek se nisu oglasili o motivu ili pozadini zločina. Takođe je nepoznato da li je pronađeno oružje kojim su počinjena ubistva.