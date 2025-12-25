Logo
Uhapšen Banjalučanin kod kog je pronađena droga

ATV

25.12.2025

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, juče lišili su slobode lice A.B. iz Banjaluke, zbog počinjenog prekršaja Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga.

- Kod navedenog lica pronađena je i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu - navodi se u saopštenju PU Banjaluka.

O navedenom obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci.

