Uhapšen Banjalučanin kod kog je pronađena droga

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, juče lišili su slobode lice A.B. iz Banjaluke, zbog počinjenog prekršaja Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga.
- Kod navedenog lica pronađena je i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu - navodi se u saopštenju PU Banjaluka.
O navedenom obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci.
