SIPA uhapsila jednu osobu zbog pokušaja ubistva

Izvor:

SRNA

25.12.2025

08:38

СИПА ухапсила једну особу због покушаја убиства

U Istočnom Sarajevu uhapšeno je lice za kojim je Kantonalni sud u Sarajevu raspisao potjernicu zbog pokušaja ubistva.

Iz Agencije za istrage i zaštitu /Sipa/ saopšteno je da su pripadnici te agencije uhapsili lice za kojim je potjernicu raspisao Kantonalni sud u Sarajevu radi krivičnog gonjenja za krivično djelo ubistvo u pokušaju propisano krivičnim zakonom Federacije BiH.

СНСД

Republika Srpska

Sastanak vladajuće koalicije, potom i sjednica Izvršnog komiteta SNSD-a

U saopštenju se precizira da su juče na osnovu potjernice i operativnih saznanja lice locirali policijski službenici Sipe – FAST tim, nakon čega je lišeno slobode.

Nakon završene kriminalističke obrade uhapšeno lice je predato u dalju nadležnost Kantonalnog suda u Sarajevu.

Tagovi:

SIPA

hapšenje

Istočno Sarajevo

