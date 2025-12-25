SIPA uhapsila jednu osobu zbog pokušaja ubistva

Izvor:
25.12.2025
08:38
U Istočnom Sarajevu uhapšeno je lice za kojim je Kantonalni sud u Sarajevu raspisao potjernicu zbog pokušaja ubistva.
Iz Agencije za istrage i zaštitu /Sipa/ saopšteno je da su pripadnici te agencije uhapsili lice za kojim je potjernicu raspisao Kantonalni sud u Sarajevu radi krivičnog gonjenja za krivično djelo ubistvo u pokušaju propisano krivičnim zakonom Federacije BiH.
U saopštenju se precizira da su juče na osnovu potjernice i operativnih saznanja lice locirali policijski službenici Sipe – FAST tim, nakon čega je lišeno slobode.
Nakon završene kriminalističke obrade uhapšeno lice je predato u dalju nadležnost Kantonalnog suda u Sarajevu.
