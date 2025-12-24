U sudaru kod Mostara povrijeđene tri osobe: Saobraćaj se odvija naizmjenično

24.12.2025
19:28
Tri osobe povrijeđene su večeras u sudaru dva vozila na magistralnom putu u južnom dijelu Mostara.
Saobraćajna nezgoda dogodila se u 17.40 časova, a povrijeđenima se ukazuje pomoć u bolnici, potvrđeno je iz Operativnog centra MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Na ovom dijelu magistralnog puta saobraćaj je bio potpuno obustavljen, a trenutno se odvija naizmjenično, javljaju federalni mediji.
Uviđaj na licu mjesta obavljaju pripadnici Policijske uprave Mostar nakon čega će biti poznato više informacija.
