Logo
Large banner

U sudaru kod Mostara povrijeđene tri osobe: Saobraćaj se odvija naizmjenično

24.12.2025

19:28

Komentari:

0
У судару код Мостара повријеђене три особе: Саобраћај се одвија наизмјенично
Foto: ATV

Tri osobe povrijeđene su večeras u sudaru dva vozila na magistralnom putu u južnom dijelu Mostara.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u 17.40 časova, a povrijeđenima se ukazuje pomoć u bolnici, potvrđeno je iz Operativnog centra MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

илу-снијег-24112025

Savjeti

Snijeg i led sa stepeništa nestaju u trenu uz sastojke koje svi imamo u kući

Na ovom dijelu magistralnog puta saobraćaj je bio potpuno obustavljen, a trenutno se odvija naizmjenično, javljaju federalni mediji.

Uviđaj na licu mjesta obavljaju pripadnici Policijske uprave Mostar nakon čega će biti poznato više informacija.

Podijeli:

Tagovi:

Mostar

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ЦиК БиХ пробудила инат

Republika Srpska

CiK BiH probudila inat

2 h

5
Одржан стручни скуп посвећен значају очувања и заштите културне баштине у случају Трговска гора

Republika Srpska

Održan stručni skup posvećen značaju očuvanja i zaštite kulturne baštine u slučaju Trgovska gora

2 h

0
Par, ljubav

Ljubav i seks

Ovaj znak će poslije Nove godine uploviti u strastvenu ljubavnu vezu

2 h

0
Поново на изборе на које нико није хтио ни прије мјесец дана

BiH

Ponovo na izbore na koje niko nije htio ni prije mjesec dana

2 h

2

Više iz rubrike

Полиција аутомобил

Hronika

Teška nesreća u BiH: Ima povrijeđenih

3 h

0
Отац мотком разбио сину главу: Родитељи лагали да је младић пао

Hronika

Otac motkom razbio sinu glavu: Roditelji lagali da je mladić pao

3 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Petoro uhapšenih zbog nelegalne trgovine, oštetili budžet za 1,5 miliona evra

3 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Direktor javnog preduzeća osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja

4 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

40

Ilon Mask poručio da dolazi svijet bez oskudice: Ove stvari će promjeniti sve

21

39

Dječak (13) htio da zaštiti majku od njenog partnera, pa izboden nasmrt

21

30

Ekonomski stručnjaci budžet za 2026. ocijenili realnim i ostvarivim

21

20

Ovo je kuća Patrijarha Pavla: Njegovo rodno mjesto preživjelo je katastrofu, a ovo je dom gdje je odrastao

21

19

Sutra je važan praznik za majke i djecu: Slavimo velikog sveca, a ovo su običaji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner