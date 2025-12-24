Logo
Teška nesreća u BiH: Ima povrijeđenih

Hercegovina.info

24.12.2025

18:23

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Dvije osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas oko 13.35 časova, u mjestu Visoka Glavica kod Širokog Brijega.

"U nesreći su učestvovali M. Č. (21) iz Livna, koji je upravljao vozilom BMW, te I. S. (29) iz Širokog Brijega, vozač vozila marke Audi, oba s registracijskim oznakama BiH. Oba vozača zadobila su povrede", potvrđeno je za Hercegovina.info iz MUP-a ZHK.

rtrs zgrada

Republika Srpska

Sindikat RTRS ne stoji iza tzv. anonimnog pisma!

Uviđaj na mjestu događaja obavili su policijski službenici Policijske uprave Široki Brijeg.

Saobraćajna nesreća

Široki Brijeg

