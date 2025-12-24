Teška nesreća u BiH: Ima povrijeđenih

Izvor:
24.12.2025
Dvije osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas oko 13.35 časova, u mjestu Visoka Glavica kod Širokog Brijega.
"U nesreći su učestvovali M. Č. (21) iz Livna, koji je upravljao vozilom BMW, te I. S. (29) iz Širokog Brijega, vozač vozila marke Audi, oba s registracijskim oznakama BiH. Oba vozača zadobila su povrede", potvrđeno je za Hercegovina.info iz MUP-a ZHK.
Uviđaj na mjestu događaja obavili su policijski službenici Policijske uprave Široki Brijeg.
