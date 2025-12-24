Rob i Mišel Rajner preminuli su nekoliko minuta nakon što su zadobili višestruke povrede nožem

Službeni podaci o smrti Roba Rajnera i njegove supruge Mišel Singer Rajner navode da su preminuli nekoliko minuta nakon što su zadobili višestruke povrede nožem.

Dokumenti, koje je magazin Pipl dobio na uvid, potvrđuju da su Rob (78) i Mišel (70) umrli od višestrukih povreda nožem u svom domu u Los Anđelesu u ned‌jelju, 14. decembra. Vrijeme između početka povreda i smrti navedeno je u minutima.

Najprije je pronađen Rob u 15:45 sati, dok je Mišel pronađena samo minutu kasnije. Navodi se i da je par kremiran te su tijela predana porodici.

Inače, njihov 32-godišnji sin Nik uhapšen je i suočava se s dvije tačke optužnice za ubistvo prvog stepena u vezi sa smrću svojih roditelja. Nik je pritvoren bez mogućnosti kaucije.

Nakratko se pojavio na sudu 17. decembra, ali još se nije izjasnio o krivnji. Prema više izvještaja, Nik se prije ubistava liječio od šizofrenije.

Rob i Mišel upoznali su se dok je režirao film "When Harry Met Sally", a vjenčali su se 1989. godine. Par je imao troje d‌jece: Nika, Romu i Džejka. Rob je takođe posvojio svoju kćer Trejsi tokom prvog braka s Peni Maršal.