Ceca Ražnatović progovorila nikad iskrenije o ljubavi

Izvor:
Blic
24.12.2025
13:01
Komentari:0
Ceca Ražnatović u svojoj emisiji "Ceca Show" ugostila je pjevačice koje će biti spremne da joj otvore dušu i pričaju o najintimnijim temama.
Kada je žensko društvo u pitanju tu su i tračevi, pa nakon što su gošće otkrile da vole da ogovaraju, potegla se i tema o bivšim ljubavima.
Sonja Kocić je razvedena i priznaje da bi uvijek sa partnerom trebalo da ostanete u korektnim odnosima, ako sa njim imate dijete.
– Naš razlaz u startu nije bio okej, ali kako je vrijeme prolazilo… Ja sam osoba koja ostavlja stvari iza sebe. Kada imaš dijete najbolje je da uvijek on mene može da okrene i ja njega, tako da sam više za varijantu da nekako stvari sredimo i da ne budemo u lošim odnosima – rekla je ona i dodala:
– Inače, ima ona: “Kad ode od tebe ti ga šutni da ode što dalje”.
Na ovu priču su se nadovezale Barbara Bobak i Sanja Vučić, a Barbara kaže da nije ostala ni sa jednim bivšim partnerom u dobrim odnosima.
Viktorija Bekam otkrila kako se osjeća nakon što ju je sin "ujeo za srce"
– Ne družim se ni sa jednim, a inače ako se pod lijepim javljanjem podrazumijeva “ćao, ćao”, onda sam ostala u dobrim odnosima – kroz smijeh je rekla Barbara.
Sa druge strane, Sanja kaže da ima bivših sa kojima je i danas u korektnim odnosima i da joj je i drago kada ih sretne. Međutim, u njen ljubavni život su bili u momci koje želi što dalje od sebe.
– Naslijedila sam od mame taj neki pogled, samo mi se obrati. Skupim usta i svašta bih mu rekla – nadovezala se Sanja.
Na sve ove konstatacije i Ceca Ražnatović je dala svoj sud o ljubavi.
– Ne mora sve da se svede na to kako se završilo, bilo je tu i lijepih trenutaka. Ako smo se razišli bez velikih trzavica, ja sam uvijek za to da ne moramo da okrećemo glavu jedni od drugih. Ima i onih zbog kojih bih prešla ulicu na drugu stranu i pu pu đavole. Ja imam devizu, svako ko treba da ode od mene neka ode što prije. Da ne troši ni moje ni njegovo vreme. Neka ide odmah. Kakva sam iskustva imala, sve ste u pravu. Kad daš nekome šansu on se samo vrati da te dokrajči – rekla je Ceca, prenosi Blic.
