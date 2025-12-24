Logo
Peđa Jovanović mora na operaciju: Pjevač otputovao u Beč

24.12.2025

08:28

Пеђа Јовановић мора на операцију: Пјевач отпутовао у Беч

Pjevač Peđa Jovanović mora na hitnu operaciju u Beč.

Naime, on ima problem sa glasnim žicama koje mora da operiše.

Naime, kako se navodi, Peđa je proteklog vikenda završio seriju uspješnih koncerata u Beogradu, spakovao je stvari i otišao u Beč na konsultacije i najvjerovatnije da će u toku ove ned‌jelje biti i operisan.

Horoskop

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi koji su izuzetno pametni, ali toga nisu svjesni

"Bukvalno noć poslije koncerta Peđa je otputovao u Beč. On je svoje rezultate već poslao na kliniku i otišao je na konsultacije. Operacija će, izgleda, biti neizbježna. Njemu predstoji oporavak od dvije nedjelje i on u to vrijeme nema zakazanih nastupa. On vjeruje da će da se oporavi do prvog sljedećeg termina i velikog koncerta koji ima neposredno prije Nove godine. On mora da riješi taj problem koji ima, ali nije mu baš svejedno i nije srećan otišao na taj put. Vjerujemo i nadamo se da će sve biti u redu. Moraće da ćuti i da se ne napreže tih dana poslije operacije. Onda slijede i vježbe, ali vjerujemo da će da se vrati do kraja godine sve u normalu. Zato je i odabrao kliniku u Beču jer oni imaju neke nove metode operacija, a i oporavak traje mnogo kraće nego da je operacija rađena ovdje ili u okruženju", priča njegov prijatelj, prenosi Skandal.

Peđa Jovanović

Pjevač

