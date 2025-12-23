Umrla poznata TikTok zvijezda

Zvijezda TikToka poznata kao Epik Gejmer Grendma — koja je imala preko 3 miliona pratilaca na svim platformama — umrla je u 78. godini.

Smrt pokojne zvijezde društvenih mreža objavljena je objavom koju je podijelio njen unuk, Kulsans.

Potvrdio je da je njegova viralna baka, čije je pravo ime Agnes, umrla u nedjelju, 21. decembra, držeći za ruku svoju kćerku Pauline. Dodao je: ''Napustila je ovaj svijet onako kako je živjela u njemu: okružena ljubavlju.

U izjavi - koja je podijeljena na njenim stranicama na društvenim mrežama u utorak, 23. decembra - podsjeća se na to kako je Agnesina porodica gledala kako "polako gubi riječi", misleći na njeno nedavno pogoršanje zdravlja.

TikToker Epic Gamer Grandma has died aged 78 pic.twitter.com/i3LhT4h4W5 — Dexerto (@Dexerto) December 23, 2025

Kulsans je prvi put počeo dijeliti detalje o stanju svoje bake u oktobru, objašnjavajući zašto se nije pojavila u mnogim novim videozapisima. Dana 16. oktobra, napomenuo je da se Agnesina hronična opstruktivna bolest pluća (KOPB) "značajno pogoršala" i da je prevezena u bolnicu kolima hitne pomoći.

Dva dana kasnije, Kulsans je potvrdio da je njegova baka "pretrpila težak moždani udar" i da će biti podvrgnuta "teškom liječenju" i testiranju kako bi se riješila "anomalija u njenim plućima". Samo nekoliko sedmica kasnije, vratio se na bakinu stranicu na društvenim mrežama kako bi podijelio još jednu tešku novost o Agnesinom oporavku, prenosi Telegraf.

''Njen um i govor su i dalje ozbiljno oštećeni. Većina rečenica je ili potpuno nečitljiva ili jednostavno nema smisla'', napisao je Kulsans u objavi od 6. novembra.

-Njene kosti su u agoniji i apsolutno je srceparajuće to gledati. Moja mama i ja smo morale često praviti pauze kako bismo imale mjesto za plakanje i svarenje svega i kako bismo bile jake za baku kada joj je to bilo najpotrebnije.

- Ona je praktično krhka koliko god iko može biti. I ne liči na baku koju sam ranije vidio.

U Kulsansovoj najnovijoj objavi kojom je objavio vijest o Agnesinoj smrti, odao je počast njenom nasljeđu i široko rasprostranjenom uticaju koji je imala na milione obožavatelja na društvenim mrežama.

- Baka je pokazala da internet ne pripada samo mladima. Pokazala je da možete biti u sedamdesetima, a i dalje pronalaziti nove zajednice, nova prijateljstva, nove načine izražavanja.

''Podsjetila je ljude da naši stariji nisu nevidljivi. Da imaju priče, humor, mišljenja i toliko ljubavi za dati'', dodao je.