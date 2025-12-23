Logo
Rasel Brend optužen za još jedno silovanje!

23.12.2025

18:22

Komentari:

0
Policija je večeras potvrdila da je Rasel Brend optužen po dvije tačke silovanja i s***ualnog napada.

Glumac i komičar, već se suočava s jednom tačkom optužnice za silovanje, nepristojan napad i oralno silovanje, kao i s dvije tačke optužnice za seksualni napad, koje se odnose na četiri različite žene.

Pojavio se na sudu u maju i izjasnio se da nije kriv po ovih pet tačaka optužnice.

Nove optužbe se odnose na još dvije žene, saopštila je Metropolitanska policija .

Glavni inspektor Tarik Faruki iz Metropolitanske policije, koji vodi istragu, rekao je:

- Žene koje su podnijele prijave, uključujući i one povezane s dvije nove optužbe, i dalje primaju podršku od posebno obučenih policajaca.

- Istraga Metropolitanske policije je i dalje u toku, a detektivi pozivaju sve koji su pogođeni ovim slučajem ili bilo koga ko ima informacije, da se javi i razgovara s policijom.

Trebalo bi da se pojavi pred sudijama sljedećeg mjeseca zbog dvije nove optužbe.

Илон Маск-05092025

Svijet

Mask bijesan: Osudili čovjeka zbog tvitova, a oslobodili silovatelja djeteta zbog ''prenapunjenosti zatvora''

Detektivi su započeli istragu u septembru 2023. godine nakon što su primili niz optužbi, koje su uslijedile nakon izvještavanja Dispatchesa na Channel 4 i The Sunday Times-a.

Navodno su se prvobitni incidenti, za koje su tvrdile četiri žene, dogodili između 1999. i 2005. godine.

Voditelj je optužen za silovanje žene u hotelu 1999. godine nakon što su se tog dana sreli na pozorišnom događaju koji je uslijedio nakon konferencije Laburističke stranke u Bournemouth-u.

Brend je takođe optužen da je silovao ženu koja radi na televiziji, a koju je upoznao u baru u Sohou 2004. godine.

Optužen je da ju je uhvatio za grudi prije nego što ju je odvukao u toalet i prisilio na se******i čin.

Druga žena tvrdi da ju je Brend nepristojno napao, uhvativši je za ruku i pokušavši je odvući u muški toalet u televizijskoj stanici 2001. godine.

Lisice

Svijet

Monstruozno djelo: Socijalni radnik silovao stogodišnju baku

Brend je radio za Kanal 4 u emisiji Big Brother's Mouth između 2004. i 2005. godine kada se kaže da je izvršio posljednji napad na radnika radio stanice.

Četveronedjeljno suđenje trebalo bi da počne na Krunskom sudu u Southwark-u sljedećeg leta u vezi sa pet prvobitnih optužnica.

(Dailymail)

Rasel Brend

Silovanje

Potvrđena optužnica

