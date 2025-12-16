Dječaka silovala žena (55) kod koje je stanovao sa majkom: Zlostavljanje trajalo deset godina

16.12.2025
21:39
Komentari:0
Žrtva polnog zlostavljanja od djetinjstva do danas, osamnaestogodišnji muškarac, prijavio je policiji da ga je silovala 55-godišnja žena u Solunu.
Kako prenose grčki mediji, mladić se žalio da ga je od devete godine do maja 2025. godine silovala žena kod koje je stanovao sa majkom.
Svijet
Prvi let iz Evrope u Bagdad nakon 35 godina
Njegova majka je navela da nije imala gdje sa djetetom da živi i da joj je smještaj ponudila žena koju je poznavala godinama.
Tinejdžer je policiji rekao da su on i njegova majka živjeli u kući kod žene i da ga je ona polno zlostavljala oko deset godina.
Njegova majka je izjavila da nije shvatila da se nešto dešava sa njenim djetetom.
– Više nije mogao da izdrži da ćuti. Sveštenici su mu savjetovali da progovori. Rekli su mu da progovori kada se vrati u Solun, jer nije ni za šta kriv, a oni koji su krivi moraju biti kažnjeni. Sin se sada trudi da bude dobro – izjavila je njegova majka.
Porodica
Šta uraditi ako se dijete plaši Djeda Mraza?
Nakon prijave, policajci iz Poddirekcije za zaštitu maloljetnika Solunskog upravnog odbora za krivična djela i istrage, koji vode slučaj, podnijeli su prijavu protiv 55-godišnjakinje zbog krivičnih djela silovanja i višestrukog zlostavljanja maloljetnika, prenosi Prototema.
Republika Srpska
56 min0
Srbija
1 h0
Zdravlje
1 h0
Savjeti
1 h0
Svijet
36 min0
Svijet
1 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
21
56
21
54
21
39
21
33
21
30
Trenutno na programu