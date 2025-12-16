Dječaka silovala žena (55) kod koje je stanovao sa majkom: Zlostavljanje trajalo deset godina

Žrtva polnog zlostavljanja od djetinjstva do danas, osamnaestogodišnji muškarac, prijavio je policiji da ga je silovala 55-godišnja žena u Solunu.

Kako prenose grčki mediji, mladić se žalio da ga je od devete godine do maja 2025. godine silovala žena kod koje je stanovao sa majkom.

Njegova majka je navela da nije imala gdje sa djetetom da živi i da joj je smještaj ponudila žena koju je poznavala godinama.

Zlostavljala ga 10 godina

Tinejdžer je policiji rekao da su on i njegova majka živjeli u kući kod žene i da ga je ona polno zlostavljala oko deset godina.

Njegova majka je izjavila da nije shvatila da se nešto dešava sa njenim djetetom.

– Više nije mogao da izdrži da ćuti. Sveštenici su mu savjetovali da progovori. Rekli su mu da progovori kada se vrati u Solun, jer nije ni za šta kriv, a oni koji su krivi moraju biti kažnjeni. Sin se sada trudi da bude dobro – izjavila je njegova majka.

Nakon prijave, policajci iz Poddirekcije za zaštitu maloljetnika Solunskog upravnog odbora za krivična djela i istrage, koji vode slučaj, podnijeli su prijavu protiv 55-godišnjakinje zbog krivičnih djela silovanja i višestrukog zlostavljanja maloljetnika, prenosi Prototema.