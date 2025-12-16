UZNEMIRUJUĆE: Supružnici pokušali zaustaviti teroristu, on ih ubio

Izvor:
ATV
16.12.2025
18:57
Komentari:0
Bračni par koji je ubijen u pucnjavi na Bondi Biču, u Australiji, pokušao je da zaustavi jednog od navodnih napadača tako što mu je zgrabio oružje, pokazuje potresan snimak sa kamere iz automobila, piše BBC.
Boris Gurman (69) i njegova supruga Sofia (61) hrabro su reagovali pokušavajući da zaštite druge prije nego što su i sami pogođeni mecima, saopštila je njihova porodica u izjavi.
Srbija
Ovo je Radomir Kurtić - predstavnik srpske kompanije pronađen mrtav u Moskvi
Na snimku se, piše BBC, vidi kako se Gurman, koji je bio penzioner, rva sa jednim od navodnih napadača i uspijeva da mu otme oružje, nakon čega obojica padaju na kolovoz.
Gurman potom ustaje i, kako se čini, udara osumnjičenog napadača oružjem. Vjeruje se da je napadač zatim došao do drugog pištolja, kojim je ubio Borisa i Sofiju.
"Iako ništa ne može umanjiti bol zbog gubitka Borisa i Sofije, osjećamo ogroman ponos zbog njihove hrabrosti i nesebičnosti“, navela je porodica.
"Ovo najbolje oslikava kakvi su Boris i Sofia bili – ljudi koji su instinktivno i nesebično pokušavali da pomognu drugima“, dodali su.
Košarka
Bomba: Željko Obradović bi mogao preuzeti crno-bijele
Bračni par Gurman, koji je bio jevrejske vjere, bili su prve dvije osobe ubijene u napadu u nedjelju, prenio je "Sidnej Morning Herald".
Najmanje 15 osoba je stradalo u pucnjavi, koja se dogodila tokom događaja povodom obilježavanja prvog dana Hanuke.
U svojoj izjavi, porodica je navela da su Boris i Sofia bili u braku 34 godine.
Couple who tried to stop Bondi Beach gunmen identified— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 16, 2025
Boris and Sofia Gurman were killed while confronting the attackers at the Bondi Beach shooting. Verified footage shows Boris wrestling with a gunman moments before both he and Sofia were fatally wounded. pic.twitter.com/sVmCkTgvpT
Stil
1 h0
Društvo
1 h0
Nauka i tehnologija
1 h0
BiH
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
19
59
19
52
19
45
19
42
19
40
Trenutno na programu