UZNEMIRUJUĆE: Supružnici pokušali zaustaviti teroristu, on ih ubio

ATV

16.12.2025

18:57

Супружници убијени у терористичком нападу у Аустралији
Bračni par koji je ubijen u pucnjavi na Bondi Biču, u Australiji, pokušao je da zaustavi jednog od navodnih napadača tako što mu je zgrabio oružje, pokazuje potresan snimak sa kamere iz automobila, piše BBC.

Boris Gurman (69) i njegova supruga Sofia (61) hrabro su reagovali pokušavajući da zaštite druge prije nego što su i sami pogođeni mecima, saopštila je njihova porodica u izjavi.

Радомир Куртић

Srbija

Ovo je Radomir Kurtić - predstavnik srpske kompanije pronađen mrtav u Moskvi

Na snimku se, piše BBC, vidi kako se Gurman, koji je bio penzioner, rva sa jednim od navodnih napadača i uspijeva da mu otme oružje, nakon čega obojica padaju na kolovoz.

Gurman potom ustaje i, kako se čini, udara osumnjičenog napadača oružjem. Vjeruje se da je napadač zatim došao do drugog pištolja, kojim je ubio Borisa i Sofiju.

"Iako ništa ne može umanjiti bol zbog gubitka Borisa i Sofije, osjećamo ogroman ponos zbog njihove hrabrosti i nesebičnosti“, navela je porodica.

"Ovo najbolje oslikava kakvi su Boris i Sofia bili – ljudi koji su instinktivno i nesebično pokušavali da pomognu drugima“, dodali su.

Жељко Обрадовић

Košarka

Bomba: Željko Obradović bi mogao preuzeti crno-bijele

Bračni par Gurman, koji je bio jevrejske vjere, bili su prve dvije osobe ubijene u napadu u nedjelju, prenio je "Sidnej Morning Herald".

Najmanje 15 osoba je stradalo u pucnjavi, koja se dogodila tokom događaja povodom obilježavanja prvog dana Hanuke.

U svojoj izjavi, porodica je navela da su Boris i Sofia bili u braku 34 godine.

Australija

terorizam

Teroristički napad

