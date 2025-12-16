Logo
Elmedin Konaković: Podržavam Stašu Košarca

ATV

16.12.2025

18:28

Елмедин Конаковић: Подржавам Сташу Кошарца
Foto: Anadolu/Stipe Majic

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković rekao je danas da podržava ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Stašu Košarca u svemu što radi u interesu zaštite BiH kada je riječ o Trgovskoj gori.

Konaković je rekao da je usvajanje Zakona o izgradnji centra za skladištenje nuklearnog otpada jedan od najgrubljih nasrtaja hrvatske politike na BiH i njene građane i da je to sramotno.

On je istakao da nisu istiniti navodi u medijima da nije poslao protestnu notu koju je Košarac uputio Hrvatskoj, kao i da je Košarac apsolutno u pravu.

Konaković je rekao da su na današnjoj sjednici Savjeta ministara, iako nije raspravljano o dva evropska zakona i glavnom pregovaraču, usvojene neke važne odluke.

"Potvrđene su kvote za strane radnike, jer sve više ljudi traži radnu snagu van BiH, dok građani BiH traže poslove van BiH", izjavio je Konaković novinarima nakon sjednice.

Govoreći o nacrtima zakona o Sudu i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, on je rekao da podržava prijedloge ovih zakona koje je uputila u parlamentarnu proceduru opozicija iz Republike Srpske.

"`Trojka` podržava imenovanje glavnog pregovarača u Predstavničkom domu. Dom naroda će to potvrditi, osim ako SNSD tu ne blokira", naveo je Konaković.

Ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto naveo je da treba usvojiti dva evropska zakona, ali da to Savjet ministara ne može uraditi.

Elmedin Konaković

Staša Košarac

Trgovska gora

